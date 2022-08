Foot - Mercato - PSG

L'OGC Nice se lâche sur Galtier après son départ

Publié le 5 août 2022 à 15h30 par Dan Marciano

En froid avec certains cadres du vestiaire, Christophe Galtier a décidé de répondre favorablement aux appels du PSG cet été. Quelques jours après son départ, certains joueurs niçois, à l'instar de Jean-Clair Todibo, prennent la parole et n'hésitent pas à envoyer quelques tacles au technicien. Malgré les tensions, ils estiment que leur ancien entraîneur a les moyens de réussir au PSG.

Comme annoncé par le10Sport.com dès le mois de juin, Christophe Galtier a pris la succession de Mauricio Pochettino au PSG. Le technicien français retrouve à Paris Luis Campos, son ancien dirigeant au LOSC. Durant son passage à Nice, l'ancien coach de l'ASSE aura atteint la finale de Coupe de France, la saison dernière, mais n'aura pas laissé un merveilleux souvenir dans le vestiaire azuréen. « Honnêtement, je pense que c'est une bonne chose qu'il parte. Pour avoir eu deux-trois échos avec des joueurs niçois, il y a eu une grosse cassure avec le vestiaire, pas mal de problèmes. Ce deal, c'est gagnant-gagnant. Galtier va être content, le vestiaire niçois aussi avec le retour de (Lucien) Favre » avait confié Yoan Cardinale, ancien portier de l'OGC Nice. Ce vendredi, un autre joueur a envoyé un tacle à Galtier, qui semble déjà faire l'unanimité au PSG.

« Moi je serais venu voir tout le monde pour dire au revoir avant mon départ »

Lors d'un entretien accordé à Nice-Matin , Jean-Clair Todibo n'a pas hésité à tacler Christophe Galtier après son départ. « A-t-il envoyé un message au groupe pour annoncer son départ ? Pas à ma connaissance. On l'a tous appris via les médias pendant nos vacances. (…) Est-ce que cela me surprend ? Moi je serais venu voir tout le monde pour dire au revoir avant mon départ. Chacun sa méthodologie, on voit peut-être les choses différemment. Mais ce n’est pas une critique » a confié l'ancien défenseur du FC Barcelone.

« Personne n'a prêté plus d’attention que ça au départ du coach »

Selon lui, le vestiaire n'a pas été atteint pas le départ de Galtier au PSG. « Il part quand même sur une bonne note avec la qualification en Coupe d'Europe. S’il y a eu cassure avec certains joueurs ? Je ne parlerai pas à la place des autres. Mais il faut quand même avouer qu'il a fait un bon boulot, on finit 5e et barragiste de Conférence. Il est parti, ça lui semblait bon de le faire comme ça, il faut l'accepter. Et ça n'a dérangé personne. On était tous très heureux de l'arrivée de Lucien Favre. Personne n'a prêté plus d’attention que ça au départ du coach Galtier. C’est le foot » a déclaré Todibo ce vendredi.

