Veretout, Bakambu, Bernardo Silva… Les infos mercato du 5 août

Publié le 5 août 2022 à 12h00 par La rédaction

Alors que le mercato estival bat son plein, les clubs se mettent plus que jamais au travail pour leur recrutement. Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations sur le marché des transferts.

Veretout débarque à l'OM dans la journée

Tout est bouclé pour l'arrivée de Jordan Veretout à l'OM ! Le club phocéen a trouvé un accord avec l'AS Rome pour le transfert du milieu de terrain français de 29 ans, qui avoisinera les 12M€, et L'Equipe ainsi que RMC Sport ont annoncé que Veretout était attendu à Marseille ce vendredi pour passer sa visite médicale et ainsi valider son transfert. Il signera ensuite un contrat de trois ans avec l'OM et sera le premier renfort de l'été au milieu de terrain.



OM : Bakambu a tranché, il refuse de partir

Poussé vers la sortie par la direction de l'OM et annoncé dans le viseur du Celta Vigo, Cédric Bakambu (31 ans) a tranché pour son avenir. Selon les révélations de Foot Mercato , le buteur congolais refuse de quitter le club phocéen, lui qui avait été recruté libre l'hiver dernier après la fin de son aventure en Chine. Pablo Longoria aura donc du mal à se débarrasser de l'imposant salaire de Bakambu, estimé à 400 000€ par mois...



PSG : Pep Guardiola se prononce sur Bernardo Silva

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG envisage désormais le gros coup Bernardo Silva pour la suite de son mercato. Un joueur que connait parfaitement bien Luis Campos pour l'avoir recruté à l'époque à l'AS Monaco. Interrogé en conférence de presse sur l'avenir très incertain de son petit protégé à Manchester City, Pep Guardiola est d'ailleurs resté très évasif : « J’aimerais que Bernardo soit ici. C’est un joueur très spécial. Mais je ne sais pas ce qui va se passer », a lâché l'entraîneur des Citizens.



Cavani reçoit un appel du pied à l'OGC Nice

Interrogé dans les colonnes de Nice-Matin , Jean-Clair Todibo a lancé un appel du pied à Edinson Cavani qui est annoncé comme une piste à l'étude pour l'OGC Nice : « Cavani, ça me plairait ? Me dis pas ça ! J'adore ! Oh, c’est le Matador quand même, meilleur buteur de l’histoire du PSG. Il ferait du bien lui ! Ils respirent plus les mecs avec le chien d'Uruguay et le gitan (Delort, ndlr) ! Tu récupères dix ballons à la mi-temps avec ce genre d'attaquants. Ce sont des tueurs devant le but, ça court, ça fait les efforts », a lâché Todibo.



ASSE : Bouanga va bien signer à Los Angeles