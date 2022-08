Foot - Mercato - OGC Nice

Mercato : Cavani reçoit un énorme appel du pied en Ligue 1

Publié le 5 août 2022 à 11h10 par Thibault Morlain

Arrivé au terme de son contrat à Manchester United, Edinson Cavani se cherche encore et toujours un club. Libre, l’Uruguayen peut s’engager où il le souhaite et plusieurs options ont déjà été évoquées pour lui. Il a notamment été question d’un intérêt de l’OGC Nice. D’ailleurs, chez les Aiglons, on rêve de voir Cavani débarquer.

Alors que le mercato est encore loin d’être terminé, ça va encore bouger. Et il y a notamment des joueurs qui sont toujours libres, se cherchant ainsi un nouveau club pour cette saison. C’est notamment le cas de Marcelo ou encore Edinson Cavani. Suite à la fin de son aventure à Manchester United, l’ancien buteur du PSG n’a toujours pas rebondi. Certaines options se seraient toutefois présentées à lui et un possible retour en Ligue 1, à l’OGC Nice, a notamment été évoqué.

🚨Atención ⌛🚨 SE CONFIRMA LA PRIMICIA MUNDIAL @ECavaniOfficial Se convierte en nuevo jugador de @BocaJrsOficial MAÑANA será día para el anuncio oficial. Gran Laburo de @benitez_leo y GUILLERMO TRASANTE Y quien suscribe. Se confirmó la #Bomba Cavani viaja a Bs As. En horas. https://t.co/bHdv9L4aFC pic.twitter.com/uMWVNDaJDg — Jonathan Pinasco (@JonaLaMole) August 5, 2022

« Il ferait du bien lui ! »

D’ailleurs, du côté de Nice, Jean-Clair Todibo n’a pas caché son envie de voir Edinson Cavani rejoindre l’OGC Nice. Dans un entretien pour Nice Matin , le protégé des Aiglons a avoué : « Cavani, ça me plairait ? Me dis pas ça ! J'adore ! Oh, c’est le Matador quand même, meilleur buteur de l’histoire du PSG. Il ferait du bien lui ! Ils respirent plus les mecs avec le chien d'Uruguay et le gitan (Delort, ndlr) ! Tu récupères dix ballons à la mi-temps avec ce genre d'attaquants. Ce sont des tueurs devant le but, ça court, ça fait les efforts ».

