Foot - Mercato - ASSE

ASSE: Après Bouanga, Perrin veut boucler un nouveau transfert à 5M€

Publié le 5 août 2022 à 08h35 par Jules Kutos-Bertin

Descendue en Ligue 2, l’ASSE a mal démarré sa saison sur le plan sportif. Au niveau économique, des ventes sont attendues pour redresser la situation financière. Comme nous l’avons révélé en exclusivité, Denis Bouanga va s’envoler pour le Los Angeles FC pour 5M€. En revanche, Saint-Etienne est encore exigeant pour Adil Aouchiche.

L’an dernier, l’ASSE a vécu une saison cauchemardesque. Entre les pourparlers pour la vente du club qui stagnent depuis un moment et des résultats sportifs en berne, Saint-Etienne allait droit dans le mur. Et les Verts ne se sont pas manqués. Après un barrage sous haute tension contre Auxerre, l’ASSE a été reléguée en Ligue 2. Une catastrophe pour le club stéphanois qui vivait déjà une période difficile sur le plan économique. Surtout qu’à l’étage d'en dessous, Saint-Etienne démarre avec trois points de retard et une défaite encaissée à Dijon (3-2).

Mercato encourageant pour l’ASSE

Heureusement, les supporters de l’ASSE peuvent se rassurer avec un mercato plutôt encourageant. Loïc Perrin, le coordinateur sportif des Verts , a bouclé l’arrivée de Laurent Battles sur le banc, une belle promesse. Sur le terrain, Mathieu Cafaro, Jimmy Giraudon, Anthony Briançon, Victor Lobry, Dylan Chambost et enfin Lenny Pintor sont arrivés. De quoi enthousiasmer le public stéphanois, même s’il faudra répondre sur le rectangle vert. Mais au-delà des arrivées, il faut surtout vendre à Saint-Etienne…

Des départs à venir

A commencer par Denis Bouanga. Après une très bonne saison en Ligue 1 malgré la descente, l’international gabonais ne devrait pas rester à Saint-Etienne. « Pour Bouanga pour l'instant, il n'y a rien de bien concret. On attend les offres concrètes avant d'évoquer les joueurs au cas par cas. On en a eu quelques unes mais pas énormément », expliquait Loïc Perrin avant de défier Dijon, un match durant lequel Denis Bouanga a été exclu…

EXCLU @le10sport : Deal Done pour Denis Bouanga à LA !➡️ Après plusieurs offres, dont la plus haute était de 3,5 M€, Los Angeles FC a proposé 5 M€ à l'ASSE➡️ L'ASSE voulait 5 M€ et a donc accepté➡️ Contrat de 4 ans et demi pour Denis Bouangahttps://t.co/fWOmBKiCf2 — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) August 4, 2022

C’est fait pour Bouanga, plus dur pour Aouchiche