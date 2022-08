Foot - Mercato - PSG

La presse espagnole lâche une bombe sur Mbappé et Ronaldo

Publié le 5 août 2022 à 13h30 par Dan Marciano

Récemment prolongé par son club, Kylian Mbappé est une voix qui compte au PSG. Selon la presse espagnole, le joueur n'hésite pas à prendre position dans certains dossiers, notamment dans la possible arrivée de Cristiano Ronaldo à Paris. La star française se serait opposée au transfert du Portugais au PSG au début du mercato estival.

Nasser Al-Khelaïfi l'avait annoncé. Malgré sa prolongation, Kylian Mbappé n'aura pas les pleins pouvoirs au sein du PSG. « I l faut arrêter de dire n’importe quoi. Je vais être très clair : le président, c’est moi et c’est moi qui décide. Et surtout Kylian n’a jamais rien demandé sur un joueur, ou un entraîneur » avait lâché le président du PSG en conférence de presse. Mais à en croire les informations dévoilées par la presse espagnole, l'international français aurait donné son avis sur un dossier de taille.

Mbappé aurait bloqué l'arrivée de Ronaldo

Selon les informations d' OK Diario , Kylian Mbappé se serait tout simplement opposé à l'arrivée de Cristiano Ronaldo au PSG. A en croire la presse espagnole, ce sujet aurait été évoqué en interne, mais la star française aurait montré son opposition. Le champion du monde 2018, qui a récemment prolongé son contrat, ne souhaitait aucunement partager l'affiche avec Ronaldo. Suite à cela, les dirigeants parisiens auraient annoncé à Jorge Mendes, l'agent du Portugais, qu'ils n'étaient plus intéressés.

Mercato : Cristiano Ronaldo reçoit un appel du pied pour son transfert https://t.co/vqIUXVCa0S pic.twitter.com/4q7cCVcvid — le10sport (@le10sport) August 4, 2022

Ronaldo n'est plus dans les plans du Qatar

Après avoir pris des renseignements auprès du PSG et de l'entourage de Cristiano Ronaldo, le 10Sport.com est en mesure de vous confirmer que le joueur portugais ne figure plus dans les plans des responsables qataris. L'attaquant n'a jamais proposé ses services au club de la capitale, malgré ses envies d'ailleurs. Autrement dit, les supporters du Parc des Princes n'apercevront pas Lionel Messi et Cristiano Ronaldo sous le maillot parisien la saison prochaine.

Quelle est la suite pour Ronaldo ?

Ce n'est un secret pour personne, Cristiano Ronaldo souhaiterait quitter Manchester United cet été. Mais pour aller où ? Les options sont rares pour le joueur de 37 ans. Le PSG, le Barça et le Real Madrid n'envisageraient pas de le recruter. Il ne resterait plus que deux options sur la table de Ronaldo : le Sporting Portugal et l'Atlético. Deux pistes compliquées en raison du salaire important de la star portugaise, qui va devoir sûrement réduire ses émoluments. De retour à Manchester à quelques heures du début de la Premier League, Ronaldo va devoir trancher dans les prochaines semaines.