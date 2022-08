Foot - Mercato

Mercato : Après Wijnaldum, qui doit quitter le PSG ?

Publié le 7 août 2022 à 08h00 par La rédaction

Luis Campos travaille de concert avec Antero Henrique afin de dégraisser l’effectif du PSG que Christophe Galtier a jugé trop conséquent. Pour ce faire, le conseiller football du PSG a déjà acté quatre départs dont celui de Georginio Wijnaldum. Cependant, entre les « lofteurs » et les joueurs dotés d’une belle valeur marchande, quel joueur doit quitter le PSG ? C’est notre sondage du jour !

Vendredi soir, le PSG a officialisé le départ en prêt de Georginio Wijnaldum pour la saison à venir à la Roma. Une option d’achat de 8M€ est incluse dans le deal et sera automatiquement levée si le club de la Louve se qualifiait pour la Ligue des champions et si le Néerlandais prenait part à la moitié des rencontres disputées par l’AS Rome tout au long de l’exercice. Wijnaldum a donc rejoint Colin Dagba au rang des départs en prêt et surtout Alphonse Aréola et Marcin Bulka.

The official moment ✍🏾🙏🏾💛❤️ pic.twitter.com/oDZ1mAzAGD — Gini Wijnaldum (@GWijnaldum) August 6, 2022

Les lofteurs prêts à suivre Wijnaldum vers la sortie ?

Cependant, Georginio Wijnaldum ne devrait pas être le seul élément des « lofteurs » à quitter le PSG. Rafinha, Layvin Kurzawa ou encore Ander Herrera seraient tout autant concernés par un départ. En outre, des joueurs à la belle valeur marchande comme Leandro Paredes et Idrissa Gueye sont annoncés partants pour la Juventus et Everton.

Gueye vers Everton ? Paredes et la Juve, ça chaufferait !

Concernant Paredes, le conseiller football Luis Campos a toutes ses chances de parvenir à ses fins puisque selon les derniers bruits de couloir, la Juventus ne pourrait plus compter sur l’alternative Miralem Pjanic qui risque de rester au FC Barcelone selon le journaliste Javi Miguel. D’ailleurs, la presse italienne n’a pas manqué de souligner qu’un accord sur les termes de son potentiel futur contrat avait déjà été trouvé entre Leandro Paredes et la Juventus. Pour ce qui est de Gueye, Fabrizio Romano a souligné que son retour à Everton était chaud et que les derniers détails étaient sur le point d’être finalisés.

Kalimuendo ou Icardi, le dilemme de Campos