Nouveau rebondissement dans le dossier Paredes !

Le PSG souhaiterait se séparer de Leandro Paredes cet été. Ça tombe bien, l’Argentin est annoncé comme la priorité de la Juventus pour son milieu. Seulement, les dernières informations provenant d’Italie avaient considérablement refroidi le dossier. Mais la Juventus n’aurait en réalité pas du tout abandonné l’idée de faire venir Leandro Paredes, bien au contraire…

Après Georginio Wijnaldum, c’est Leandro Paredes qui pourrait être le prochain à quitter le PSG. Depuis de longues semaines, l’Argentin serait convoité par la Juventus. Le joueur serait même déjà d’accord avec les Bianconeri et le transfert semblait proche. Seulement, les 25 ou 20M€ demandés par le PSG freineraient la Juventus. Et ce samedi, la presse italienne a jeté un nouveau coup de froid sur ce dossier…

La Juve prêt à lâcher l’affaire pour Paredes ?

Ainsi, La Gazzetta dello Sport révélait que la Juventus aurait tout simplement changé d’avis. Les Turinois seraient en effet prêts à renoncer à Leandro Paredes ! Massimiliano Allegri aurait décidé de donner plus de place aux jeunes comme Nicolo Rovella et Nicolo Fagioli cette saison. De plus, l’argent économisé pourrait permettre de finaliser les arrivées de Filip Kostic et d’un attaquant de pointe.

Leandro Paredes toujours la priorité de la Juventus