Transferts - ASSE : Batlles prépare du lourd sur le mercato

Depuis l'ouverture du marché des transferts, l'ASSE se montre très active. Désormais en Ligue 2, les Verts ont dû reconstruire un effectif pour Laurent Batlles, qui a alors vu de nombreux renforts débarquer dans le Forez. Lenny Pintor a d'ailleurs été le dernier joueur à rejoindre l'ASSE en provenance de l'OL. Mais il semblerait que le recrutement soit loin d'être terminé à Saint-Etienne.

Arrivé cet été sur le banc de l'ASSE afin de remplacer Pascal Dupraz, Laurent Batlles et ses dirigeants sont très actifs durant ce mercato. Avec déjà six arrivés enregistrées, l’entraîneur des Verts espère construire un effectif capable d’être compétitif cette saison et ainsi remonter le plus vite possible en Ligue 1.

Un mercato très actif

Et l'ASSE n'a pas chômé sur ce mercato jusqu'à présent. En effet, Laurent Batlles a enregistré les arrivées de 6 nouveaux joueurs. Anthony Briançon, Mathieu Cafaro, Dylan Chambost, Jimmy Giraudon, Victor Lobry et Lenny Pintor ont donc rejoint le Forez. Mais d’autres pourraient bien suivre dans les semaines à venir.

6 à 7 recrues encore attendues