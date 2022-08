Foot - Mercato - ASSE

SSE : Un gros ménage à prévoir dans l'effectif de Batlles

Publié le 6 août 2022 à 11h15 par La rédaction

Alors que l’AS Saint-Etienne vient de se séparer de Denis Bouanga parti au Los Angeles FC (MLS) et Zaydou Youssouf parti à Familicao (D1 portugaise), les Verts souhaiteraient encore se séparer de plusieurs joueurs lors de ce marché des transferts. Harold Moukoudi et Adil Aouchiche pourraient notamment être les prochains à suivre.

À moins d’un mois de la fermeture du marché des transferts, le mercato de l’ASSE est encore loin d’être terminé. Après avoir vendu Zaydou Youssouf, parti à Familicao pour 1M€ et Denis Bouanga vendu pour 5M€ au Los Angeles FC, le club stéphanois travaillerait pour encore boucler certains transferts. Et plusieurs joueurs de Laurent Batlles seraient candidats au départ.

Mercato - Officiel : Denis Bouanga quitte l'ASSE et rejoint Gareth Bale https://t.co/zkEtfkn0zF pic.twitter.com/RvjtINR9st — le10sport (@le10sport) August 5, 2022

Moukoudi et Aouchiche les prochains à partir ?

Ce samedi, L'Equipe fait un point sur les futurs départs à l'ASSE. Et actuellement, deux joueurs de Laurent Batlles seraient proches d'un départ : Harold Moukoudi et Adil Aouchiche. Pour le défenseur central et le milieu offensif, l'avenir pourrait donc s'écrire loin du Forez. Reste encore à trouver preneur pour les deux joueurs de l'ASSE.

Plusieurs départs à l'ASSE

Mais d'autres protégés de Batlles pourraient faire leurs valises d'ici la fin du mercato. Comme développé par le quotidien sportif, Gabriel Silva, Sergio Palencia, Charles Abi, Mahdi Camara ou encore Yvan Neyou pourraient également être transférés. De même, un départ ne serait pas à exclure pour Mickaël Nadé ou encore Saïdou Sow. A suivre…