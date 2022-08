Foot - Mercato - ASSE

ASSE : Batlles s’attaque à un buteur de Ligue 1

Publié le 5 août 2022 à 13h45 par Thibault Morlain

Depuis l’ouverture du marché des transferts, l’ASSE a été très active, notamment dans le sens des arrivées. Les Verts viennent d’ailleurs d’officialiser l’arrivée de Lenny Pintor. Un renfort offensif pour Laurent Batlles, qui manque toujours d’un 9. Cela pourrait se résoudre dans les prochaines semaines et une nouvelle piste a été révélée pour l’ASSE.

Et de 6 pour l’ASSE ! Ce jeudi, les Verts ont annoncé l’arrivée de Lenny Pintor en provenance de l’OL, la 6ème recrue estivale pour Laurent Batlles. Mais le mercato est encore loin d’être terminé pour les Verts, qui comptent encore se renforcer. Le poste de numéro 9 est d’ailleurs au centre des discussions actuellement. Reste encore à trouver le buteur qu’il faut pour l’ASSE.

Mercato - Officiel : Batlles annonce un nouveau transfert https://t.co/OhQsI8R2vI pic.twitter.com/N4XWCakWtr — le10sport (@le10sport) August 4, 2022

La piste Charbonnier

Dernièrement, le nom d’Adrian Grbic (Lorient) avait été évoqué pour l’ASSE. Ce vendredi, But Football Club dévoile une autre piste en Ligue 1 pour les Verts. Elle mènerait du côté d’Auxerre avec Gaëtan Charbonnier. Dans le Forez, on apprécierait bien le profil de l’attaquant de 33 ans de l’AJA. Avec Charbonnier, l’ASSE pourrait alors s’offrir un renfort d’expérience et très bon sur le terrain.

Auxerre ouvre la porte ?

Et l’ASSE pourrait avoir une vraie carte à jouer puisqu’un départ pourrait être d’actualité pour Gaëtan Charbonnier. En effet, les rumeurs en attaque sont nombreuses à Auxerre où les noms de Nuno Da Costa, Mbaye Niang et Aliou Badji ont été évoqués. Le départ de Charbonnier pourrait alors être débloqué par une arrivée en attaquant à l’AJA.