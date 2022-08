Foot - Mercato ASSE

Transferts - ASSE : Batlles passe aux aveux pour le mercato

Publié le 4 août 2022 à 23h00 par La rédaction

Alors que l’ASSE a débuté sa saison de Ligue 2 par une défaite 2-1 contre Dijon, le club a tout récemment perdu quelques joueurs lors de son mercato. L’entraîneur Laurent Batlles en a profité pour faire un point et évoquer les départs.

Laurent Batlles va avoir du travail du côté de l’ASSE. Après une saison sportive très difficile, les Stéphanois on été relégués en Ligue 2 pour cette nouvelle saison. L’heure était donc à la reconstruction pour les Verts , qui ont décidé d’introniser Laurent Batlles sur le banc dans leur quête de remontée en Ligue 1. Cependant, il fallait s’y attendre : plusieurs départs sont au programme. Et le coach en a profité pour faire un point…

«On ne sait pas trop où on en est avec les envies de départ»

En conférence de presse, Laurent Batlles est revenu sur les différents mouvements de l’ASSE. « Le problème c’est que l’équipe est en construction, j’ai eu des discussions avec certains, qui sont malgré tout importants, mais on ne sait pas trop où on en est avec les envies de départ. Il faut pouvoir faire un conseil de cadre, mais pour cela, il faut compter sur eux toute la saison. Si on le fait maintenant et que quatre joueurs s’en vont… Je préfère le faire en septembre. J’attends aussi des joueurs qu'ils prennent le leadership. Les choses ne sont pas figées. Je pensais peut-être que des choses étaient acquises, mais ce n’est toujours pas le cas. Il faut apprendre de son équipe ».

Mercato - Officiel : Batlles annonce un nouveau transfert https://t.co/OhQsI8R2vI pic.twitter.com/N4XWCakWtr — le10sport (@le10sport) August 4, 2022

Lenny Pintor est là