Foot - Mercato - OM

OM : Le transfert de Milik relancé par cet international français

Publié le 4 août 2022 à 20h30 par La rédaction mis à jour le 4 août 2022 à 20h35

Alors que l’OM serait à la recherche d’un nouveau profil pour renforcer son attaque, plusieurs joueurs seraient sur le départ. Cédric Bakambu et Bamba Dieng seraient notamment courtisés sur le marché des transferts, mais cela semble également être le cas d’Arkadiusz Milik. Et alors que la Juventus penserait à recruter le Polonais, Antony Martial aurait les faveurs des Bianconeri pour le moment.

Le secteur offensif de l’OM devrait connaître du mouvement dans les prochains jours. En effet, Pablo Longoria travaillerait actuellement sur plusieurs dossiers, comme ceux d’Alexis Sanchez ou de Dries Mertens. Par ailleurs, plusieurs joueurs pourraient quitter le club, comme Cédric Bakambu, pisté par le Celta Vigo, ou encore Bamba Dieng, qui intéresserait notamment le Benfica Lisbonne. Et Arkadiusz Milik pourrait lui aussi faire partie des joueurs quittant la cité phocéenne…

La Juventus dans le coup ?

Ainsi, d’après les révélations de But Football Club , la Juventus serait intéressée par Arkadiusz Milik. En effet, les Bianconeri seraient à la recherche d’un nouveau profil pour renforcer leur attaque. Parmi les profils ciblés, on retrouverait notamment Arkadiusz Milik, qui donnerait cependant satisfaction pour le moment du côté de l’OM. Et le Borussia Dortmund serait lui aussi dans la course. Mais heureusement pour l'OM, Arkadiusz Milik ne serait pas le premier choix de la Juventus…

Mercato - OM : Les chiffres du transfert de Veretout sont révélés https://t.co/jsYNS5PJ3w pic.twitter.com/9RIL8C4Cxm — le10sport (@le10sport) August 4, 2022

Plusieurs autres pistes évoquées

En effet, la Juventus pourrait jouer un très mauvais tour à l’OM. Les dirigeants Bianconeri auraient coché le nom de Dries Mertens, piste de Pablo Longoria, dans leur short-list. Les profils de Luis Muriel et de Timo Werner seraient également ciblés par la Juve, qui cherche actuellement une doublure, voire un joueur pour accompagner Dusan Vlahovic sur le front de l’attaque. Mais la piste la plus chaude mènerait finalement à un joueur de Manchester United…

Anthony Martial dans le viseur de la Juve

Ainsi, ce serait Anthony Martial qui aurait les préférences de la Juventus dans le dossier de l’attaque turinoise. La Juve, qui ne voudrait pas dépenser trop d’argent dans le recrutement d’un buteur, envisagerait de proposer un prêt pour l’attaquant français. Une possibilité qui serait à l’étude, mais la position de Manchester United serait encore floue dans ce dossier. Affaire à suivre donc pour l’OM, qui voit la Juventus faire son irruption dans deux de ses dossiers chauds…