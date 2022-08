Foot - Mercato - OM

OM : Dieng prêt à prendre une décision fracassante sur le mercato ?

Publié le 4 août 2022 à 20h10 par Jules Kutos-Bertin mis à jour le 4 août 2022 à 20h10

Après une préparation très difficile où il n’a quasiment pas eu de temps de jeu, Bamba Dieng a, via son agent, réaffirmé son envie de rester à l’OM. Cependant, vu la situation, l’international sénégalais pourrait écouter les différentes offres, conscient que son avenir s’écrit peut-être ailleurs qu’à Marseille.

On ne s’y attendait pas forcément, mais c’est bien Bamba Dieng qui rythme le mercato de l’OM dernièrement. Après une belle saison sous les ordres de Jorge Sampaoli, l’international sénégalais pensait gratter encore un peu plus de temps de jeu avec Igor Tudor. Très vite, Bamba Dieng a compris que la situation ne serait plus du tout la même.

Mis de côté par Igor Tudor

Après avoir inscrit trois buts lors du premier match amical, Bamba Dieng n’aura joué que 45 petites minutes contre Norwich. Pour se justifier, Igor Tudor a expliqué que son buteur de 22 ans était le cinquième dans la hiérarchie des attaquants. L’OM souhaite donc s’en séparer. Une idée à laquelle n’adhère absolument pas Bamba Dieng, qui veut continuer sa progression avec l’OM.

Le dépit de Bamba Dieng...qui voit tout le monde entrer...sauf lui... #OM-#ACMilan pic.twitter.com/AVxOOkkYtb — Salim Baungally 🇫🇷🇲🇺 (@salimbaungally) July 31, 2022

Bamba Dieng pourrait accepter un départ de l’OM