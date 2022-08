Foot - Mercato - ASSE

ASSE : Hamouma dit tout sur la descente aux enfers de l’ASSE

Publié le 5 août 2022 à 21h35 par Pierrick Levallet

La saison dernière, les choses ne se sont clairement pas passées comme prévu du côté de l’ASSE. Après un exercice très délicat, le club stéphanois a été relégué en Ligue 2, une première depuis 2004. Romain Hamouma, ancien joueur de l’ASSE aujourd’hui à l’AC Ajaccio, a donc expliqué le processus qui a entraîné les Verts à sortir de l’élite du football français.

Depuis quelques années, les choses ne vont pas très bien du côté de l’ASSE. Sur les trois dernières saisons, le club stéphanois s’est battu pour son maintien. Après avoir évité la relégation à deux reprises, les Verts n’y ont pas échappé la saison dernière. Suite à son échec face à l’AJ Auxerre lors des barrages, l’ASSE s’est retrouvée envoyée en Ligue 2. Et d’après Romain Hamouma, cela était inévitable avec un groupe aussi marqué par les saisons précédentes et dans l’incapacité de se renouveler.

«Ça a été une succession de mauvais choix, de mauvaises performances aussi»

« À Saint-Etienne, ça ne s’est pas très bien passé. Je pense qu’il y a eu deux, trois saisons, avant où c’était limite. On a été une fois sauvés par le Covid, la deuxième on s’est maintenus. Mais c’était très très limite. Et jamais deux sans trois, à la troisième saison, sans pouvoir recruter, ça a été très compliqué et on avait un groupe qui était un peu meurtri par les années précédentes. Et voilà, ça a été une succession de mauvais choix, de mauvaises performances aussi qui ont fait que le club a dû redescendre en Ligue 2. Après j’espère que ça va pouvoir permettre au club de se renouveler et de repartir à l’attaque pour remonter le plus rapidement possible » a confié le désormais ex-joueur de l’ASSE dans un entretien pour RTL .

«J’avais besoin de quitter Saint-Etienne après dix ans»

Par la suite, Romain Hamouma a tenu à expliquer les raisons qui l’ont poussé à ne pas prolonger avec l’ASSE et à s’envoler du côté de l’AC Ajaccio : « Mon départ à Ajaccio ? J’avais besoin de quitter Saint-Etienne après dix ans et j’avais envie de partir, de vouloir reprendre un peu de plaisir dans le football avec un groupe qui vivait bien. »

D’autres départs majeurs à prévoir

Pour la première fois depuis 2004, l’ASSE évoluera en Ligue 2 la saison prochaine. Outre Romain Hamouma, d’autres départs importants ont également eu lieu. Comme Le10Sport.com vous l’a révélé, le transfert de Denis Bouanga au LAFC est bouclé et officialisé. Le club de MLS a décidé de faire l'effort pour rejoindre les exigences de l'ASSE. La chose a d'ailleurs été officialisée très récemment. L'ailier gabonais a donc quitté la France cet été. Romain Hamouma, quant à lui, est bien resté en Ligue 1 tout comme Wahbi Khazri et Arnaud Nordin (qui ont rejoint Montpellier).