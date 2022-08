Foot - Mercato

Mercato - Officiel : Denis Bouanga rejoint le Los Angeles FC

Publié le 5 août 2022 à 20h45 par La rédaction mis à jour le 5 août 2022 à 20h47

L'ASSE continue de se faire décimer suite à leur relégation en Ligue 2 BKT. Apres Wahbi Khazri, Lucas Gourna-Douath, Romain Hamouma et Zaydou Youssouf, c'est au tour de Denis Bouanga de quitter le Forez. Le Gabonais s'est engagé en faveur du Los Angeles FC en Major League Soccer où évolue un certain Gareth Bale. Un nouveau départ et un changement de vie radical pour le désormais ex-stéphanois.

C'est officiel depuis ce vendredi soir, Denis Bouanga a signé dans le club de Los Angeles FC. Le joueur gabonais évoluera donc en MLS la saison prochaine où évolue Gareth Bale et Giorgio Chiellini. Une décision qui ravit le co-président du club américain qui se félicite de ce transfert.

Bienvenue @BouangaDenis! 🖤💛#LAFC pic.twitter.com/Z72C3NOZWw — LAFC (@LAFC) August 5, 2022

« Denis est un attaquant confirmé »

« Denis est un attaquant confirmé au sommet de sa carrière et est un excellent complément à notre groupe. C'est un joueur très demandé, et nous sommes reconnaissants que lui et sa famille aient choisi de poursuivre sa carrière à Los Angeles afin de nous aider à atteindre notre objectif ultime de remporter des trophées » a-t-il déclaré dans un communiqué.

Un bilan honorable pour Bouanga