Foot - Mercato - PSG

Après le transfert de Sanches, deux cracks dans le viseur de Campos

Publié le 7 août 2022 à 08h30 par Jules Kutos-Bertin

Malgré la prolongation de contrat de Kylian Mbappé et la prolongation d’Hugo Ekitiké, le PSG cherche toujours à renforcer son attaque. Luis Campos a ciblé le profil d’Alexander Isak, aussi suivi par le Real Madrid. Cependant, la priorité reste Rafael Leao, l’attaquant du Milan AC.

Et si Luis Campos venait encore renforcer l’attaque du PSG ? Après avoir prolongé Kylian Mbappé et signé Hugo Ekitiké, le club de la capitale compte bien étoffer l’effectif de Christophe Galtier sur le plan offensif. Il y a quelques jours, le nouvel entraîneur du PSG en a dit plus sur le nombre de recrues qu’il attendait : « Vous m'avez demandé combien, je vous réponds trois, après, je connais la difficulté du mercato et on est pas là pour empiler des joueurs. Je veux un certain nombre de joueurs dans mon effectif et des joueurs qui sont proches en terme de niveau pour avoir une saine concurrence. Est-ce que ces trois joueurs vont arriver vite, plus tard ou pas du tout, je ne le sais pas. Mais je sais que le club met tout en oeuvre pour avoir le meilleur effectif ».

Un effectif à étoffer

Peut-être que le PSG apprend, tout simplement. Les dernières saisons, le club de la capitale a souvent été plombé par son effectif limité. Surtout qu’avec les blessures récurrentes de Neymar, il est difficile de s’avancer sur une saison de façon sereine. Luis Campos, arrivé cet été, a pris conscience de cette mission et a déjà ciblé plusieurs profils. Deux nouveaux joueurs sont dans le viseur du PSG.

Alexander Isak dans le viseur

A commencer par Alexander Isak. Depuis son arrivée à la Real Sociedad, l’international suédois a pris les pleins pouvoirs en attaque. Le jeune buteur de 22 ans intéressait notamment le FC Barcelone et Arsenal l’été dernier. A en croire les informations de Media Foot , Luis Campos aurait coché le nom d’Alexander Isak. Le Portugais est convaincu des qualités du Suédois mais il ne sera pas seul. Le Real Madrid est également intéressé par Isak, reste à savoir quel club enchérira le premier.

Luis Campos aurait également repéré une recrue potentiel en attaque. Le suédois Alexander Isak de 22 ans, qui évolue au poste d'avant centre à la Real Sociedad.Le joueur d'1,92m serait estimé à 64 M par ses dirigeants. 🇸🇪 pic.twitter.com/2t7uoc9MzQ — Ronalty (@Ronaltyofficiel) August 6, 2022

Rafael Leao, priorité du PSG