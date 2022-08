Foot - Mercato

Les cinq recrues les plus chères de Pablo Longoria à l’OM

Publié le 7 août 2022 à 15h00 par Thomas Bourseau

Cet été, Pablo Longoria s’est une nouvelle fois montré particulièrement actif sur le marché des transferts bien que Jorge Sampaoli n’était pas satisfait du travail de son ex-président au tout début du mercato, ce qui a engendré son départ. Longoria a notamment bouclé le transfert de Jordan Veretout qui a immédiatement intégré le top 3 des joueurs les plus chers recrutés par le patron de l’OM grâce aux différents bonus atteignables.

Gerson, pour un transfert avoisinant les 20,5M€

À l’été 2021, pour son premier mercato officiel en tant que président de l’OM, poste qui lui a été offert en février 2021, Pablo Longoria décidait de frapper plutôt fort. En effet, convaincu que le profil de Gerson siérait parfaitement à Jorge Sampaoli malgré une première expérience peu fructueuse en Europe à la Roma et à la Fiorentina, le président de l’OM n’a pas lésiné sur les moyens et a déboursé une indemnité de transfert totale, englobant divers bonus, de 20,5M€. Ce qui fait de lui le troisième joueur le plus cher de l’histoire de l’OM derrière Kevin Strootman et Dimitri Payet, mais la recrue la plus onéreuse de l’ère Pablo Longoria.

Jordan Veretout, une indemnité sèche de 11M€, mais des bonus allant jusqu’à 4,5M€

Il n’était plus en odeur de sainteté à la Roma. Et José Mourinho ne s’est pas caché du fait qu’il ne comptait plus sur lui puisque l’entraîneur du club de la Louve a accueilli Georginio Wijnaldum sous la forme d’un prêt avec option d’achat afin de combler le vide que le départ de Jordan Veretout allait laisser dans l’effectif giallorossi. Après des semaines de spéculations et de négociations, Pablo Longoria est parvenu à boucler la venue de Jordan Veretout. Alors que certains médias évoquaient un prêt, comme La Provence notamment, Veretout a finalement débarqué par le biais d’un transfert de 11M€. Une indemnité à laquelle s’ajouteraient divers bonus selon la Gazzetta dello Sport : 4,5M€. 2M€ pour son rendement et le nombre de rencontres disputées et 2,5M€ étalés sur deux saisons si jamais l’OM se qualifiait pour la Ligue des champions.

Mercato - Officiel : Jordan Veretout débarque à l’OM https://t.co/h3WnU98eet pic.twitter.com/SdhBiU2tg5 — le10sport (@le10sport) August 5, 2022

Arkadiusz Milik et ses 13M€

À l’hiver 2021, lorsqu’il n’était encore que le directeur sportif de l’OM, Pablo Longoria bouclait le prêt d’Arkadiusz Milik pour 18 mois. Lui qui était au placard au Napoli, le Polonais a pu se relancer à l’Olympique de Marseille et a été définitivement transféré à l’OM cet été pour la coquette somme globale de 13M€. Cependant, Milik a continuellement été annoncé sur le départ et vers un retour en Serie A.

Pau Lopez et ses 12M€ pour succéder à Steve Mandanda

À l’instar d’Arkadiusz Milik, Pau Lopez est également venu à l’OM sous la forme d’un prêt avec option d’achat en provenance de la Roma l’été dernier. Endossant dans un premier temps le rôle de doublure de Steve Mandanda, l’Espagnol a gagné les faveurs de Jorge Sampaoli à l’automne dernier et n’a par la suite que très rarement quitté les buts de l’OM, poussant Steve Mandanda à plier bagage pour le Stade Rennais cet été. Pau Lopez a définitivement été recruté par l’OM et Pablo Longoria a dû débourser une indemnité de transfert à 12M€.

Matteo Guendouzi, un prêt et une option d’achat de 11M€