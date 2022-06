Foot - Mercato - OM

Mercato : Les 5 plus gros transferts de l’histoire de l’OM

Publié le 22 juin 2022 à 13h00 par Arthur Montagne

Qualifié pour la prochaine Ligue des champions, l'OM va devoir se renforcer cet été sur le marché des transferts. Pablo Longoria est conscient de la tâche qui l'attend, d'autant plus qu'il n'aura pas un budget illimité. Cependant, Frank McCourt n'a pas lésiné sur les moyens depuis son rachat du club phocéen en 2016 puisque depuis l'arrivée de l'homme d'affaires américain, l'OM a signé certains des plus gros transferts de son histoire. Retrouvez d'ailleurs les 5 joueurs les plus chers du club marseillais.

5) Duje Caleta-Car - 2018 - 19M€

Bien décidé à renforcer son arrière-garde en 2018, l'OM mise sur un jeune défenseur croate. Finaliste de la Coupe du monde contre l'équipe de France, Duje Caleta-Car débarque ainsi à Marseille contre un chèque de 19M€ en provenance du RB Salzbourg. En janvier 2021, l'OM aurait même pu réaliser une très joli plus-value puisque Liverpool proposait 26M€ pour le recruter. Refus du club phocéen qui a décidé de conserver le natif de Sibenik qui a alterné le bon et le moins bon à l'OM après des débuts très compliqués.

4) Lucho Gonzalez - 2009 - 19M€

C'est le seul joueur de ce classement recruté avant l'arrivée de Frank McCourt. En effet, en 2009, l'OM n'hésite pas à lâcher 19M€ pour recruter Lucho Gonzalez qui débarque en provenance du FC Porto. Pendant longtemps, le milieu de terrain argentin a donc été le joueur le plus cher de l'histoire de l'OM. Malgré une intégration difficile, Lucho Gonzalez va finalement devenir l'un des chouchous du Stade Vélodrome grâce à sa vista et à son exceptionnelle qualité de passes. Il sera d'ailleurs un joueur clé dans l'obtention du titre de champion de France en 2010. Le dernier sacre de l'OM en Ligue 1.

3) Gerson - 2021 - 20M€

Durant l'été 2021, Jorge Sampaoli, nommé quelques mois plus tôt sur le banc de l'OM, ne manque pas d'exigences et fixe immédiatement une grande priorité : Gerson. Pablo Longoria se met donc au travail et trouve un accord avec Flamengo autour d'un transfert avoisinant les 20M€. Comme beaucoup de joueurs sud-américains, le Brésilien a besoin d'un petit temps d'adaptation, mais il finira en trombe sa première à Marseille, justifiant ainsi l'investissement consenti, le troisième plus important de l'histoire de l'OM.

𝗚𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻 𝗦𝗮𝗻𝘁𝗼𝘀 𝗱𝗮 𝗦𝗶𝗹𝘃𝗮 🇧🇷 s’est engagé aujourd’hui pour 5️⃣ ans avec 𝗹'𝗢𝗹𝘆𝗺𝗽𝗶𝗾𝘂𝗲 𝗱𝗲 𝗠𝗮𝗿𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲 🔵⚪️Plus d'infos 👉 https://t.co/mNiBl43Hzd pic.twitter.com/GzUp3Xf0Am — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 1, 2021

2) Kevin Strootman - 2018 - 25M€

C'est probablement l'un des plus gros flop de l'histoire de l'OM. En 2018, Rudi Garcia, alors sur le banc du club marseillais, fait le forcing pour convaincre sa direction de recruter Kevin Strootman, un joueur qu'il connaît bien pour l'avoir eu sous ses ordres à l'AS Roma. L'international néerlandais avait effectivement brillé en Serie A, mais avant son transfert à l'OM, il avait enchaîné les blessures. Malgré tout, le club phocéen lâche 25M€ pour le recruter en lui offrant le salaire le plus important de son vestiaire. Et l'OM va le payer très cher puisque Kevin Strootman ne s'imposera jamais et enchaînera les prêts décevants sans que Pablo Longoria ne trouve de solutions pour s'en séparer définitivement...

1) Dimitri Payet - 2017 - 30M€

Quelques mois après le rachat de l'OM, Frank McCourt va rapidement frapper très fort. En effet, afin de marquer les esprits, l'homme d'affaires américain profite de son premier mercato, en janvier 2017, pour rapatrier Dimitri Payet. Le Réunionnais avait quitté l'OM pour 15M€ un an et demi plus tôt afin de s'engager à West Ham et fera le forcing pour faciliter son retour à Marseille qui dépensera deux fois plus pour le rapatrier. Avec un transfert à 30M€, Dimitri Payet est donc le joueur le plus cher de l'histoire de l'OM.