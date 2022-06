Foot - Mercato - OM

Mercato : OM, Barcelone… Ça bouge pour un international français !

Publié le 21 juin 2022 à 23h30 par Axel Cornic

Régulièrement annoncé sur le départ depuis un an, Clément Lenglet semble être poussé vers la sortie du côté du FC Barcelone. Xavi ne compterait pas sur lui et plusieurs options se présentent, avec notamment un retour en France pour l’ancien de l’AS Nancy Lorraine. C’est le cas avec l’OM, qui pourrait bien faire une croix sur un retour de William Saliba cet été.

Après l’OGC Nice la saison dernière, William Saliba s’est confirmé comme un très bon défenseur de Ligue 1 sous les couleurs de l’Olympique de Marseille. Prêté par Arsenal, l’international français s’est montré essentiel dans le dispositif de Jorge Sampaoli et a été l’un des grands acteurs de la qualification en Ligue des Champions, acquise au bout du suspense. Mais le 30 juin prochain il pourrait quitter l’OM... pour de bon. Ses prestations ont en effet beaucoup plu à Mikel Arteta, qui souhaite enfin lui donner une chance la saison prochaine et le principal intéressé l’a bien compris. « J’appartiens à Arsenal, j’ai encore deux ans. Je serai à la reprise avec Arsenal » a récemment confié Saliba. « J’ai fait 0 match à Arsenal, j’ai quand même envie de leur montrer mon vrai visage et d’avoir la chance de jouer pour ces supporters et pour ce grand club ». L’OM doit donc lui trouver un remplaçant, sachant en plus qu’un joueur comme Duje Caleta-Car semble lui aussi destiné à un départ. Pablo Longoria aurait plusieurs options, mais ces derniers jours c’est surtout le nom de Clément Lenglet qui a circulé du côté de Marseille.

Lenglet est sur le départ, mais...