Mercato - OM : Longoria tente de doubler l'OL dans un nouveau dossier

Publié le 21 juin 2022 à 18h15 par Bernard Colas

Désireux de se renforcer en attaque, l’OM aurait coché le nom de Manuel Benson pour cet été. À 25 ans, l’ailier droit devrait quitter Antwerp, à un an de la fin de son contrat, ce qui n’a pas échappé à Pablo Longoria mais également à l’OL et Schalke 04, positionnés sur le joueur.

Les pistes sont nombreuses à Marseille dans ce début de mercato estival. Avec la qualification obtenue pour la prochaine édition de la Ligue des champions, Jorge Sampaoli attend de nombreux renforts en vue du nouvel exercice, et Pablo Longoria s’active pour répondre aux demandes de son entraîneur. Du renfort est attendu à tous les postes, et le président de l’OM pourrait notamment obtenir satisfaction en Belgique, où un profil aurait retenu son attention.





Manuel Benson plaît à l’OM