Mercato

Cristiano Ronaldo résigné pour son transfert ?

Publié le 7 août 2022 à 14h45 par Quentin Guiton

Un an après son retour à Manchester United, Cristiano Ronaldo voudrait déjà plier bagage. L’ancien joueur du Real Madrid voudrait rejoindre un club jouant la Ligue des champions. Le divorce semblait même consommé avec les Red Devils suite aux tensions lors du match face au Rayo Vallecano. Pourtant, le quintuple Ballon d’Or vient de poster un message plutôt surprenant sur Instagram…

Cristiano Ronaldo anime les rumeurs de transfert cet été. Un an seulement après son incroyable retour du côté de Manchester United, le Lusitanien voudrait déjà claquer la porte, déçu que Manchester United ne se soit même pas qualifié en Ligue des champions. Récemment, de grosses tensions avec son coach Erik ten Hag lors du match amical face au Rayo Vallecano (1-1) étaient même apparues, renforçant encore plus l’idée d’un départ de Cristiano Ronaldo.

Transferts : Cristiano Ronaldo n'a plus qu'une seule cartouche pour son avenir https://t.co/lSENJkzfK2 pic.twitter.com/I0kjPEXrNk — le10sport (@le10sport) August 6, 2022

Beaucoup de pistes mais…

Depuis le début du mercato, Cristiano Ronaldo a donc vu son nom être lié à plusieurs équipes : l’AS Rome, Naples, Chelsea, le Bayern Munich, le FC Barcelone, l’Atlético Madrid, le PSG, Galatasaray et le Sporting. Cependant, le quintuple Ballon d’Or s’est déjà fait recalé par les Catalans, mais surtout par les Bavarois et les Blues , qui étaient ses destinations privilégiées…

Ronaldo toujours à Manchester United cette saison ?