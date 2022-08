Foot - Mercato - PSG

Messi va devoir faire un énorme sacrifice pour son transfert

Un après son départ, le FC Barcelone garde toujours un oeil sur Lionel Messi. Les responsables catalans rêvent d'un retour de la star argentine en Catalogne durant l'été 2023. Mais pour retourner en Espagne, la Pulga va devoir consentir un important effort financier. Le joueur va devoir baisser son salaire de 40%. Encore faut-il que Messi accepte de revenir en Liga.

Lionel Messi retournera t-il au FC Barcelone après son passage au PSG ? C'est en tout cas le souhait de Joan Laporta, qui multiplie les déclarations. « Mes relations avec la famille Messi sont bonnes. Mais c'est un joueur du PSG et je ne veux plus en parler, au-delà du fait qu'on a une dette morale envers lui » avait confié le président du club catalan lors d'un entretien à CBS .

Lionel Messi won't decide on his future until after the World Cup. Barcelona hoping to sign him next summer. Joan Laporta told @CBSSportsGolazo they have a "moral debt" to settle with Messi. Actual debt means any return will require around a 40% wage cut.https://t.co/Dmy2B0YB6E