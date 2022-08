Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le verdict tombe pour le transfert d'Idrissa Gueye

Publié le 8 août 2022 à 15h15 par La rédaction

Actuellement à la recherche d’un troisième et dernier milieu de terrain pour son mercato estival, le PSG travaillerait actuellement sur plusieurs départs. Outre Leandro Paredes, pisté par la Juventus, Luis Campos plancherait également sur un départ d’Idrissa Gueye. Et il serait tout proche d'obtenir gain de cause.

Le mercato du PSG devrait encore être animé. En effet, les dirigeants parisiens seraient actuellement en train de s'activer pour recruter Fabian Ruiz, milieu de terrain du Napoli. Dans ce contexte, plusieurs joueurs devraient se retrouver sur le départ dans les prochains jours, et Luis Campos serait tout proche de boucler celui d’un indésirable…

Everton confiant pour Idrissa Gueye

Ainsi, comme annoncé par Fabrizio Romano, Everton serait confiant dans le dossier Idrissa Gueye. En effet, après la première journée de championnat, les Toffees ont dû avancer, dans un premier temps, sur le dossier Conor Coady. Le défenseur central anglais arriverait en provenance des Wolves pour pallier les blessures de Ben Godfrey et Yerry Mina. Cependant, Franck Lampard n’a pas oublié le dossier des milieux de terrains, et resterait confiant afin de boucler l’arrivée d’Idrissa Gueye.

Transferts - PSG : Deschamps prend position sur le mercato de Campos https://t.co/5OCUwALLPJ pic.twitter.com/qTX6noxAEc — le10sport (@le10sport) August 8, 2022

Idrissa Gueye va finir à Everton cet été

Everton souhaiterait, comme annoncé par de nombreux médias ces derniers jours, recruter deux milieux de terrain d’ici la fin du mercato. Amadou Onana, présent en tribunes pour le match d’Everton face à Chelsea, serait le premier heureux élu. Il devrait rejoindre les Toffees très rapidement, et le PSG serait également tout proche de leur céder Idrissa Gueye. Ce ne serait désormais plus qu’une question de temps…