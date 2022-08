Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Campos a bouclé un transfert à 30M€ grâce à Navas

Publié le 8 août 2022 à 10h45 par La rédaction

Le PSG, qui recherchait un dernier milieu de terrain à recruter cet été, aurait jeté son dévolu sur Fabian Ruiz. Luis Campos aurait d'ailleurs réussi à boucler le transfert de l’international espagnol du Napoli, estimé à 30M€, grâce à Keylor Navas.

Le PSG voulait un troisième milieu de terrain, il semble l’avoir trouvé. Après les arrivées de Vitinha et de Renato Sanches, Luis Campos souhaitait incorporer un troisième et dernier profil au sein de l’entre-jeu parisien cet été. Le Portugais aurait ainsi jeté son dévolu sur Fabian Ruiz, milieu de terrain du Napoli. Et le nouveau consultant sportif du PSG semble avoir bouclé ce transfert grâce à un certain Keylor Navas…

Keylors Navas, la clé du dossier Fabian Ruiz ?

Comme annoncé par la Gazzetta dello Sport , les discussions entre le PSG et le Napoli auraient débuté grâce à Keylor Navas. En effet, le club italien souhaiterait recruter le gardien parisien, et Paris, à la recherche d’un nouveau milieu, aurait ainsi débuté les contacts pour Fabian Ruiz. Sous contrat jusqu’en 2023, l’international espagnol aurait pu devenir « encombrant » au sein du club d’Aurelio De Laurentiis, puisqu’il aurait refusé plusieurs offres de prolongations de contrat. Le président napolitain tenterait d'ailleurs de gonfler le prix de Fabian Ruiz, qui devrait partir à Paris contre 25 à 30M€, afin de pouvoir faire venir Keylor Navas en prêt.

Accord total Fabian Ruiz - PSG

De son côté, le journaliste italien Fabrizio Romano annonce que le PSG et Fabian Ruiz auraient trouvé un accord total concernant les termes de son contrat. Désormais, ce ne serait qu’une question de détails entre le PSG et le Napoli avant que le deal ne soit bouclé. Luis Campos souhaitait absolument anticiper les choses et le faire débarquer dès cet été, car le Real Madrid serait en embuscade pour une signature libre et gratuite de Fabian Ruiz à l’issue de son contrat l’été prochain. Un joli coup se dessine pour le PSG, qui peut donc remercier Keylor Navas…