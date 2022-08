Foot - Mercato - PSG

Fabian Ruiz est-il vraiment le joueur dont a besoin Galtier ?

Publié le 8 août 2022 à 08h00 par Axel Cornic

Alors que Renato Sanches vient d’arriver, le Paris Saint-Germain serait déjà sur le point de boucler une nouvelle recrue au milieu. Il s’agirait de Fabian Ruiz, dont le contrat avec le Napoli se termine dans moins d’un an et qui pourrait débarquer au PSG dans le cadre d’un transfert autour des 30M€. Mais est-il vraiment le type de joueur qu’il faut à Christophe Galtier ? C’est notre sondage du jour !

Une recrue peut en cacher une autre. Seulement quelques heures après l’officialisation de l’arrivée de Renato Sanches en provenance du LOSC, un nouveau nom a fleuri au PSG. Il s’agirait de Fabian Ruiz, qui a été un joueur régulièrement lié au PSG par le passé, mais qui semblait avoir été totalement oublié récemment. Selon Sky Sport Italia et Il Corriere dello Sport , l’opération ne tiendrait plus qu’à quelques détails et l’Espagnol pourrait donc arriver au PSG dans le cadre d’un transfert oscillant entre 25 et 30M€, avec le Real Madrid et le FC Barcelone qui se feraient berner.

Mercato - OM : Longoria confirme pour Alexis Sanchez https://t.co/lqpW2iihJW pic.twitter.com/2fsAvaHWdL — le10sport (@le10sport) August 7, 2022

Le PSG doit encore régler le dossier ventes

Cette arrivée tombe alors que le PSG a réussi à prêter Georginio Wijnaldum, mais essaye surtout de se débarrasser d’Ander Herrera, Idrissa Gueye ou encore Leandro Paredes et Danilo Pereira. Or, aucun de ces joueurs ne semble être vraiment proche d’un départ. L’Argentin a beau être lié à la Juventus, mais en Italie on assure que le prix réclamé par le PSG empêche toute négociations pour le moment. Sans départ, l’embouteillage du milieu pourrait devenir un véritable problème pour Christophe Galtier.

Un Vitinha déjà épanoui, un Renato Sanches proche de Galtier

Un embouteillage qui pourrait être accentué par la présence de Renato Sanches, mais surtout de Vitinha, qui a réalisé d’excellents débuts sous les couleurs du PSG. Le Portugais apporte en effet un profil complémentaire à celui de Marco Verratti et face à Clermont (5-0), on a pu le voir à son avantage, s’insérant dans les espaces pour couvrir les décrochages de Lionel Messi ou de Neymar. Un style de jeu qui pourrait également coller à Sanches, mais qui semble pour le moment loin de celui de Fabian Ruiz.

Pas vraiment de plus-value ?

Depuis qu’il mène le jeu du Napoli, l’international espagnol agit dans un registre différent. Certes bon offensivement parlant, avec une excellente passe et une très bonne qualité de tir de loin, Fabian Ruiz semble être plus fait pour un jeu placé. Un peu plus offensif que Marco Verratti, il pourrait presque en être la doublure, tant les deux autres milieux ont un profil très différent. Luis Campos semble l’apprécier et serait déterminé à aller le chercher au Napoli, mais est-ce vraiment ce dont a besoin le PSG de Galtier en ce moment ?