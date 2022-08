Foot - Mercato - PSG

Ce coup à trois bandes qui peut faire exploser le mercato

Publié le 8 août 2022 à 08h35 par La rédaction

Le PSG est comme souvent l'un des acteurs principaux du mercato. Alors que la direction parisienne cherche toujours à renforcer son milieu de terrain, un énorme échange entre trois clubs serait étudié. Le PSG pourrait alors récupérer Frenkie De Jong, perdre Marco Verratti au profit de Manchester City tandis que le Barça récupérerait Bernardo Silva.

Après les signatures de Vitinha, Hugo Ekitike, Nordi Mukiele et Renato Sanches, le PSG ne compte pas s'arrêter là. Un défenseur, un milieu et un attaquant sont toujours espérés par Luis Campos qui s'active sur plusieurs pistes. En défense, la cible prioritaire reste Milan Skriniar mais l'Inter durcit les négociations. En attaque, le nom de Benjamin Sesko ressort avec insistance tandis qu'au milieu de terrain plusieurs noms sont évoqués. Parmi-eux Fabian Ruiz (Naples) et Bernardo Silva comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité. Mais un autre joueur pourrait rejoindre la capitale grâce à un jeu d'agents qui impliquerait le PSG, le Barça et Manchester City.

Un deal monumental

Après avoir dévoilé la rumeur d'un possible retour de Léo Messi au Barça, Gerard Romero a lancé une rumeur encore plus folle. Selon ses informations, Frenkie De Jong pourrait rejoindre le PSG, Marco Verratti filerait à Manchester City et Bernardo Silva irait au FC Barcelone. Un jeu de chaises musicales entre les trois clubs et leurs milieux de terrain pour le moins étonnant. En effet, l'intérêt du PSG pour Frenkie De Jong était grand avant son départ de l'Ajax mais la donne a changée depuis. De plus, il souhaite continuer en Catalogne malgré les envies de sa direction qui le pousse à quitter le club.

Fabian Ruiz nouvelle priorité au milieu ?

Luis Campos travaillerait depuis plusieurs semaines dans l'ombre pour boucler ce dossier surprise. Le Corriere dello Sport annonce ce dimanche que le PSG serait tout proche de boucler la venue de Fabian Ruiz en provenance de Naples pour un montant de 25M€. Cependant, As révèle que Manchester United serait dessus en cas d'échec dans le dossier Frenkie De Jong et que le Real Madrid ainsi que le Barça se seraient renseigner au sujet d'une potentielle venue du joueur.

Bernardo Silva également pisté

En plus de Fabian Ruiz, Luis Campos rêverait d'attirer Bernardo Silva comme le10sport.com l'a révélé. La concurrence est tout aussi rude puisque le Barça le veut et possède déjà de l'avance dans les discussions. De plus, Pep Guardiola pousse pour que son joueur rejoigne la Catalogne.