Neymar, Ruiz, Silva... Toutes les infos mercato du 7 août

Publié le 7 août 2022 à 16h03 par La rédaction mis à jour le 8 août 2022 à 11h54

Alors que le mercato estival bat son plein, les clubs se mettent plus que jamais au travail pour leur recrutement. Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations sur le marché des transferts.

PSG : Campos reçoit un appel inattendu pour Icardi

Cet été, le PSG cherche à dégraisser son effectif. Plusieurs joueurs seraient ainsi concernés par un transfert, dont Mauro Icardi. Cependant, les prétendants ne se bousculeraient pas vraiment pour l'Argentin. Toutefois, l'attaquant de 29 ans serait dans le viseur de Monza. Et à l'occasion de l'avant-match entre le promu de Serie A et Frosisone, le président de Monza Adriano Galliani n'a pas fermé la porte à une arrivée de Mauro Icardi. « Si je prends Icardi ? Je ne sais pas, ce soir on ne parle pas du marché des transferts, voyons ce qui se passe... » a-t-il confié au micro de SportMediaset .



PSG : Laporta ne lâche pas l'affaire avec le clan Messi

Ces derniers jours, Joan Laporta multiplie les sorties sur un éventuel retour de Lionel Messi au FC Barcelone. Alors que la situation serait assez tendue entre les deux parties suite au départ de l'Argentin, le président catalan a néanmoins confirmé au micro de TV3 entretenir de bonnes relations avec la famille de la Pulga : « Mes relations avec la famille Messi sont bonnes. Mais c'est un joueur du PSG et je ne veux plus en parler, au-delà du fait qu'on a une dette morale envers lui. »



OM : Longoria lâche une grosse annonce pour Alexis Sanchez

Depuis plusieurs semaines maintenant, Pablo Longoria travaille sur le dossier Alexis Sanchez. Et au micro de Prime Video , le président de l'OM a confirmé qu'il était bien en train de tenter sa chance pour le Chilien : « Dire qu’il va jouer à l’OM, non. Dire que c’est un joueur avec qui on a des discussions, oui. Je crois que tout le monde le comprend. Il ne faut pas mentir aux gens. C’est un profil qui matche complètement avec ce qu’on veut mettre en place. Il reste toutefois quelques détails à régler pour que l’opération aboutisse. Ça dépend d’un troisième club, l’Inter, dans une situation particulière. Il faut toujours respecter le club. »



ASSE : Laurent Batlles veut recruter un numéro 9

Malgré la signature de Lenny Pintor, Laurent Batlles veut à tout prix recruter d'autres attaquants cet été, et il n'a pas manqué de le faire savoir : « On va chercher un vrai neuf. Je connais les qualités de Jean-Philippe Krasso. On l'a vu à Ajaccio, il préfère jouer en soutien d'un attaquant. On cherche au moins deux attaquants devant. Pour mettre de la profondeur, de la vitesse, quelqu'un capable de défier le bloc adverse et d'avoir de la présence devant le but... ».

Un contrat de 5M€ attend Fabian Ruiz au PSG

Alors que Fabian Ruiz ne devrait pas prolonger - son contrat qui court jusqu'au 30 juin 2023 - avec le Napoli, le PSG serait en embuscade pour boucler un transfert lors de ce mercato estival. Et pour convaincre l'international espagnol de signer à Paris, Luis Campos aurait de gros arguments à faire valoir. En effet, le conseiller football du PSG compterait offrir un contrat de près de 5M€ à Fabian Ruiz.



PSG : Vinicius Jr fait une annonce retentissante sur son avenir

Alors que le PSG aurait pensé à lui pour renforcer son attaque cet été, Vinicius Jr ne compte en aucun cas quitter le Real Madrid, comme il l'a expliqué lui-même : « J’admire les joueurs qui ont accompli tant de choses dans ce club, le plus grand du monde. Bien sûr, je veux continuer à gagner ici et jouer longtemps pour gagner autant qu'eux. Gagner cinq ou six Ligues des champions et être aussi influent que certains des meilleurs joueurs qui ont porté le maillot de Madrid ».



PSG : Le Barça ne lâche rien pour Bernardo Silva

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Luis Campos rêve d'accueillir Bernardo Silva au PSG. Toutefois, le nouveau conseiller football du PSG doit se frotter au FC Barcelone sur ce dossier. D'ailleurs, le Barça de Xavi s'activerait en coulisses pour boucler le transfert de Bernardo Silva.



Le PSG a bouclé le transfert de Fabian Ruiz

Malgré les signatures de Vitinha et de Renato Sanches, Luis Campos voudrait toujours étoffer le milieu de terrain de Christophe Galtier. Dans cette optique, le conseiller football du PSG aurait identifié le profil de Fabian Ruiz. Un joueur qui est dans le viseur du PSG depuis avril 2020, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité. D'ailleurs, Luis Campos aurait d'ores et déjà bouclé le transfert de Fabian Ruiz d'après Il Corriere dello Sport .



Neymar veut à tout prix rester au PSG