Batlles annonce la couleur pour ses deux prochains transferts

Publié le 7 août 2022 à 13h35 par Dan Marciano

Tenue en échec par Nîmes ce samedi (1-1), l'ASSE cherche encore à se renforcer sur le mercato. Comme l'a annoncé Laurent Batlles après la rencontre, deux attaquants sont recherchés par la direction, et ce malgré l'arrivée récente de Lenny Pintor. En coulisses, le club stéphanois aurait entamé des discussions avec plusieurs profils.

L'ASSE est toujours à la recherche de sa première victoire en Ligue 2 cette saison. Battu par Dijon samedi dernier (2-1), le club stéphanois a été tenu en échec par Nîmes (1-1). Arrivé durant l'intersaison sur le banc des Verts , Laurent Batlles est conscient des lacunes de son équipe, notamment sur le plan offensif. Titulaire indiscutable, Denis Bouanga s'est envolé pour Los Angeles, laissant un grand vide à la pointe de l'attaque. Dans les prochains jours, son départ devrait être comblé. C'est en tout cas le souhait de Laurent Batlles.

L'ASSE espère deux renforts offensifs

A l'issue de la rencontre, au micro de beIN SPORTS , le technicien a confirmé que cela devrait bouger dans les prochaines semaines. Laurent Batlles espère accueillir des renforts dans les prochaines semaines afin de renforcer son équipe. « Maintenant il faut aussi être meilleurs sur le plan offensif et peser davantage devant le but. Est-ce que cela passe par le recrutement ? Oui. Là, on va avoir dix jours. On va pouvoir faire rentrer du monde dans le turn-over, notamment Lenny (Pintor). De toute façon, on sait le travail qu'on va mettre en place... » a-t-il confié.

« On cherche au moins deux attaquants, dont un vrai neuf »

L'entraîneur de l'ASSE a décrit les profils recherchés sur le mercato. « On va chercher un vrai neuf. Je connais les qualités de Jean-Philippe Krasso. On l’a vu à Ajaccio, il préfère jouer en soutien d’un attaquant. On cherche au moins deux attaquants devant. Pour mettre de la profondeur, de la vitesse, quelqu'un capable de défier le bloc adverse et d'avoir de la présence devant le but... » a déclaré Laurent Batlles, qui vient pourtant de mettre la main sur Lenny Pintor, passé par l'OL.

