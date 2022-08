Foot - Mercato - ASSE

ASSE : Après son transfert, Bouanga lâche un message très fort

Publié le 6 août 2022 à 10h30 par Dan Marciano

Denis Bouanga ne portera plus le maillot de l'ASSE cette saison. L'international gabonais s'est engagé avec le Los Angeles FC ce vendredi soir. Transféré pour 5M€, le buteur a fait ses adieux au club stéphanois sur les réseaux sociaux, adressant un message poignant aux supporters. Il n'espère qu'une seule chose : la montée en Ligue 1, très rapidement.

La dernière apparition de Denis Bouanga sous le maillot de l'ASSE n'est certainement pas représentative de son passage dans le Forez. Exclu lors de la première journée de Ligue 2 samedi dernier lors de la rencontre face à Dijon (défaite 2-1), l'international gabonais ne portera plus le maillot stéphanois cette saison. Comme annoncé par le10Sport.com, le buteur a pris la direction de la MLS. Il s'est engagé avec le Los Angeles FC pour un transfert estimé à 5M€. En Californie, Bouanga évoluera aux côtés de Gareth Bale, ancienne star du Real Madrid, mais aussi de Giorgio Chiellini, légende du football italien.

A jamais, le cœur VERT 💚MERCI pour tout, pour toujours @ASSEofficiel 🎥 @ABK6prod pic.twitter.com/gL0bZ1Ew8M — BouangaDenis (@BouangaDenis) August 5, 2022

« Partir sur une relégation est tellement difficile à accepter »

Après son transfert, Denis Bouanga a délivré un message poignant sur les réseaux sociaux. « C’est maintenant officiel, je quitte l'ASSE pour le Los Angeles FC. Partir sur une relégation est tellement difficile à accepter, le sentiment de honte est toujours présent, la colère ne s’est toujours pas effacé ! Mais cela n’occultera jamais 3 ans chez les Verts, découvrir l’Europe avec ce magnifique public ô combien passionné si exigeant mais tellement beau. Ce que j’ai vécu ici m’a forgé en tant qu’homme et aussi en tant que footballeur » a confié l'attaquant.

« Pas d’adieu mais un simple au revoir, sincère et fort »

Désormais en MLS, Bouanga observera la saison de l'ASSE avec l'espoir d'une remontée rapide. « Peuple Vert, soyez vert et passionné. Ne faites qu’un pour redonner une force incroyable à cette équipe afin de les voir remonter en ligue 1.Je souhaite qu’une chose : Sainté dans l’élite ! Une pensée immense pour l’ensemble des salariés du club, les bénévoles, Merci. Merci pour tout. Pas d’Adieu mais un simple au revoir, sincère et fort. Prenez soin de vous et vive les verts » peut-on lire sur son compte Instagram.

Le Los Angeles FC souhaite la bienvenue à Bouanga