Foot - Mercato - OM

Après son clash avec Tudor, le mercato de Gerson prend un tournant

Publié le 7 août 2022 à 11h15 par Dan Marciano

Recrue phare de l'été 2021, Gerson est dans le collimateur d'Igor Tudor, avec qui les relations seraient tendues. Les deux hommes se seraient récemment accrochés lors d'un entraînement, à tel point que le joueur aurait menacé de claquer la porte. Depuis, les tensions seraient retombées, mais un transfert du Brésilien serait toujours dans les tuyaux.

Recruté sous l'ère Jorge Sampaoli, Gerson va devoir apprendre à évoluer sous les ordres d'Igor Tudor, réputé pour sa rudesse et sa poigne. Une méthode qui fait débat en interne. Certains joueurs seraient agacés par le comportement du Croate et n'ont pas hésité à le faire savoir lors d'une réunion organisée au centre d'entraînement. Une explication, qui fait notamment suite à un accrochage entre Tudor et Gerson.

Transferts - OM : Plusieurs départs provoqués par Tudor sur le mercato ? https://t.co/ZS5YRgAQjw pic.twitter.com/jM1HMb8f5v — le10sport (@le10sport) August 7, 2022

Un clash a éclaté avec Tudor

Il y a quelques jours, les deux hommes se sont accrochés après une séance d'entraînement. « Une dispute mémorable », selon les dires de L'Equipe , qui aurait pu avoir des conséquences sur l'avenir de Gerson. A en croire le quotidien, le milieu de terrain aurait sérieusement envisagé de claquer la porte, lassé par les méthodes d'Igor Tudor.

Longoria fixe ses conditions pour le transfert de Gerson