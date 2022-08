Foot - Mercato - PSG

Vinicius Jr lâche une annonce fracassante pour son avenir

Publié le 7 août 2022 à 11h00 par Pierrick Levallet

Pendant toute la saison, le PSG était dans le flou le plus total quant à l’avenir de Kylian Mbappé. Ne sachant pas si l’international tricolore allait prolonger ou non, le club de la capitale s’était préparé à son départ en lui cherchant son successeur. Vinicius Jr a été l’un des noms évoqués pour remplacer Kylian Mbappé. Cependant, le Brésilien ne compte pas quitter le Real Madrid de sitôt et il l’a bien fait savoir.

Pendant toute la saison dernière, Kylian Mbappé était au coeur des spéculations quant à son avenir. Dans la dernière année de son contrat, l’attaquant de 23 ans était convoité par le prestigieux Real Madrid. Le club madrilène faisait d’ailleurs tout son possible pour convaincre l’international tricolore. Très inquiet puisque Kylian Mbappé n’avait pas encore annoncé sa décision, le PSG s’étais mis en quête d’un successeur pour sa star. De nombreux noms ont ainsi été évoqués, de Robert Lewandowski à Erling Haaland en passant par Ousmane Dembélé, Mohamed Salah ou encore Vinicius Jr. Néanmoins, le Brésilien aurait eu les idées très claires quant à son avenir au Real Madrid.

Vinicius Jr n’a jamais pensé à un départ...

ABC explique que Vinicius Jr n’aurait jamais pensé à un transfert alors qu’il était lié à un départ du côté du PSG pour pallier l’éventuelle sortie de Kylian Mbappé. Les choses auraient toujours été très claires pour l’international brésilien, voulant impérativement rester au Real Madrid. L’ailier de 22 ans n’avait aucune intention de quitter les Merengue , surtout après le sacre en Ligue des champions. De son côté, le PSG n’aurait pas tenté sa chance récemment.

... et le PSG n’a pas tenté sa chance récemment

En effet, la dernière approche parisienne remonterait à la fin de l’année 2021 pour Vinicius Jr à en croire le New-York Times . À cette époque, le PSG était encore dans le flou total concernant l’avenir de Kylian Mbappé et se préparait à son départ en lui cherchant son successeur. Finalement, le club de la capitale s’est désisté et on imagine qu’il ne reviendra pas à la charge de sitôt suite à la prolongation de l’attaquant de 23 ans. Vinicius Jr, lui, a bien l’intention de rester au Real Madrid et il s’est montré très clair à ce sujet.

«Je veux continuer à gagner au Real Madrid et jouer longtemps»