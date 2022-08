Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La vérité éclate pour le transfert de Vinicius Jr

Publié le 6 août 2022 à 16h10 par Axel Cornic

Avec le possible départ de Kylian Mbappé à la fin de saison dernière et même après, le Paris Saint-Germain a semblé être très intéressé par Vinicius Jr. Il faut dire qu’après des débuts chaotiques, le Brésilien exprime enfin tout le potentiel qu’on semblait apercevoir... et qui devrait continuer à se développer du côté du Real Madrid.

Il est loin le temps où la presse madrilène criait au flop pour le jeune Vinicius Jr. A l’ombre d’un Karim Benzema éblouissant, le Brésilien a pu enfin montrer toute l’étendue de son talent, avec une Ligue des Champions et une Liga pour couronner sa saison. Pas étonnant donc que le PSG se soit intéressé à lui avec notamment le possible départ de Kylian Mbappé ainsi que les rumeurs autour de l’avenir de Neymar.

Mercato - PSG : Luis Campos met une énorme pression sur le clan Icardi https://t.co/j3MHifGaAl pic.twitter.com/pd0VkVkOfk — le10sport (@le10sport) August 6, 2022

Le PSG n’a pas tenté sa chance récemment...

Cette piste est pourtant mise à mal depuis quelques jours, puisque le New York Times expliquait tout récemment que le PSG n’aurait rien tenté récemment pour Vincius Jr. La dernière approche parisienne remonterait en effet à la fin de l’année 2021, période où le PSG devait encore faire face à la fin de contrat de Mbappé.

Et Vinicius n'a jamais pensé à un départ !