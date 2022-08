Foot - PSG

PSG : 5 ans après, que faut-il retenir de Neymar au PSG ?

Publié le 4 août 2022 à 14h00 par Thibault Morlain

Cela fait maintenant 5 ans que Neymar est un joueur du PSG. Début août 2017, le club de la capitale secouait totalement la planète football en s’offrant les services du Brésilien. Et pour cause… Alors que celui-ci se trouvait au FC Barcelone, le PSG n’a pas hésité à lever sa clause libératoire, alors de 222M€, faisant ainsi de Neymar le joueur le plus cher de l’histoire du football. Un transfert retentissant pour le club de la capitale qui comptait sur le numéro 10 auriverde pour passer un nouveau cap sur la scène européenne notamment. Mais après 5 ans, quel est donc le bilan ?

Le Final 8 pour cacher les déceptions en Ligue 1

Si le PSG s’offrait Neymar en 2017, c’était notamment pour enfin remporter la Ligue des Champions. Sur la scène européenne, le club de la capitale avait un plafond de verre et n’arrivait alors pas à dépasser les quarts de finale. Depuis que l’ancien du FC Barcelone a été recruté, le PSG est notamment arrivé en finale lors du Final 8 du côté de la Lisbonne. D’ailleurs, à cette occasion, Neymar avait brillé et porté le club de la capitale, butant toutefois face au Bayern Munich sur la dernière marche. Mais c’est peut-être l’arbre qui cache la forêt pour le Brésilien en Ligue des Champions. En effet, lors de la phase éliminatoire, Neymar a souvent manqué à l’appel, que ce soit quand il était sur le terrain, mais aussi quand il était absent. En effet, avec ses grosses blessures, le Parisien a manqué de gros rendez-vous et forcément, cela ne pèse pas en sa faveur.



Le feuilleton de son retour avorté au FC Barcelone

Ce que l’on retiendra également de Neymar au PSG, c’est sa volonté de retourner au FC Barcelone quelques mois seulement après son arrivée. Alors que le Brésilien avait quitté la Catalogne pour sortir de l’ombre de Lionel Messi, il a vite regretté. En effet, à l’été 2019, deux ans après son transfert XXL, Neymar a fait le forcing pour retourner chez les Blaugrana. Un feuilleton qui avait alors dynamité le marché des transferts. L’affaire était d’ailleurs proche de se boucler, mais cela s’est finalement joué à 20M€. En effet, alors que Barcelone proposait 110M€ + Ivan Rakitic, Jean-Clair Todibo et le prêt d’un an d’Ousmane Dembélé, le PSG attendait 130M€ en plus de ces joueurs. Une différence de 20M€ qui n’a jamais été comblée et Neymar n’est finalement jamais retourné au Camp Nou.

Quelles statistiques pour Neymar ?

Et sur le terrain, qu’est-ce que cela a donné pour Neymar depuis son arrivée au PSG ? Etant donné plusieurs grosses blessures, le Brésilien a manqué de nombreux matchs durant les 5 dernières saisons. Neymar aura tout de même disputé 145 matchs sous le maillot du club de la capitale. Pour quel bilan ? Au niveau des buts, l’ancien du FC Barcelone a trouvé le chemin des filets à 102 reprises, tout en délivrant 55 passes décisives. Le ratio est plutôt bon donc pour Neymar, mais forcément, alors qu’il a manqué à l’appel lors de plusieurs grands rendez-vous, c’est dans ces matchs qu’il aurait dû peser.

Le nouveau Neymar est arrivé au PSG ?

Mais toutes ces ombres au tableau pourraient bien être lavées dans les prochains mois par Neymar. En effet, alors que le joueur du PSG a essuyé de nombreuses critiques ces derniers mois, que ce soit pour son niveau de jeu ou son hygiène de vie, le protégé de Christophe Galtier afficherait un tout nouveau visage depuis la prise de pouvoir de l’ancien entraîneur de l’OGC Nice. Alors qu’il a été question d’un possible départ de Neymar cet été, lui n’aurait aucune envie de faire ses valises. L’ancien du FC Barcelone serait déterminé à réaliser une énorme saison avec le PSG afin d’enfin remporter la Ligue des Champions. Et il y a également la Coupe du Monde avec le Brésil à la fin de l’année. De quoi également motiver un peu plus le numéro 10 parisien. La saison a d’ailleurs démarré très fort pour Neymar avec notamment un doublé lors du Trophée des Champions face au FC Nantes.