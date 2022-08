Foot - Mercato - PSG

Transferts : Ça part dans tous les sens pour le mercato de Navas

Publié le 6 août 2022 à 14h30 par Axel Cornic

Devenu un simple remplaçant depuis la fin de saison dernière et des longs mois d’alternance avec Gianluigi Donnarumma, Keylor Navas est à un tournant de sa carrière. Soit il accepte ce nouveau rôle et se met donc en retrait, soit il se trouve un nouveau club. Le Napoli semble être une possibilité, mais les médias italiens ne semblent pas tous d’accord à ce sujet.

L’été du changement bat son plein au PSG. La nouvelle direction du club souhaite changer en profondeur l’image du projet QSI et cela passe donc par plusieurs dossiers délicats, dont le plus important concerne bien sûr les gardiens. La saison dernière, on a en effet assisté à une situation assez particulière dans les cages du PSG, puisque Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas se sont partagés le temps jeu sans que Mauricio Pochettino ne tranche véritablement. Mais avec le départ de ce dernier tout a changé, puisque dès son arrivée Christophe Galtier a annoncé vouloir installer un seul et véritable titulaire.

« C’est difficile pour Keylor, mais c’est mon mode de fonctionnement, je ne voulais aucune ambiguïté »

Le ton n’a d’ailleurs pas changé, puisqu’à quelques heures du premier match de la saison de Ligue 1 face au Stade de Reims, le coach du PSG a confirmé qu’il y aurait un numéro un... qui sera Gianluigi Donnarumma ! « La seule hiérarchie que j’ai établie, c’est le choix du gardien. C’est difficile pour Keylor (Navas), mais c’est mon mode de fonctionnement, je ne voulais aucune ambiguïté » a expliqué Christophe Galtier, dans un entretien accordé au Parisien ce vendredi. « Je préfère choisir un numéro 1, après c’est à lui d’être performant, sachant qu’il (Donnarumma) est poussé par un très grand gardien, au grand palmarès ».

Le Napoli est prêt à tenter le coup, mais...

Le signal est donc plus que clair : Keylor Navas doit soit accepter de devenir le second de Gianluigi Donnarumma, soit se trouver un nouveau club capable de lui offrir une place de titulaire. Or, un seul semble actuellement disposé à le faire, puisque Sky Sport Italia a annoncé que le Napoli aurait récemment relancé les contacts avec l’entourage du Costaricien. L’expérience internationale de ce dernier séduirait des Napolitains qui ont perdu David Ospina et s’apprêtent également à laisser filer Alex Meret, avec une formule qui a rapidement semblé satisfaire tout le monde. La Gazzetta dello Sport parle en effet d’un prêt de deux ans, soit jusqu’à la fin du contrat qui lie actuellement Navas au Paris Saint-Germain.

