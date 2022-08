Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'annonce fracassante de Donnarumma sur son avenir

Publié le 4 août 2022 à 14h15 par Hugo Ferreira

S’il a dû partager la place de titulaire dans les cages du Paris Saint-Germain avec Keylor Navas en 2021-2022, Gianluigi Donnarumma sera bel et bien numéro 1 durant cette saison. Alors qu’il va entamer sa deuxième année dans la capitale, le portier italien se sent bien, et compte rester le plus longtemps possible à Paris afin de marquer l’histoire du PSG.

Après deux saisons en tant que titulaire au Paris Saint-Germain, Keylor Navas a vu son temps de jeu chuter en flèche durant cette campagne. En effet, le club de la capitale a recruté librement Gianluigi Donnarumma, dont le contrat avec le Milan AC était arrivé à expiration. Alors que Mauricio Pochettino avait donc deux portiers de classe mondiale sous ses ordres, celui-ci n’a établi aucune hiérarchie, et les gardiens se sont partagés la place de titulaire.

Donnarumma va être numéro 1

Mais cette situation va prendre fin avec Christophe Galtier. En effet, alors que Mauricio Pochettino n’avait établi aucune hiérarchie entre Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas, le tacticien français a rapidement clarifié ce sujet après son arrivée, confirmant que l’Italien de 23 ans sera le titulaire.

« Je veux rester ici aussi longtemps que possible et écrire l'histoire de ce club »