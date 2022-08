Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une solution enfin trouvée pour Keylor Navas ?

Publié le 5 août 2022 à 16h10 par Axel Cornic

Après une année d’alternance, au Paris Saint-Germain on semble décidé à installer un seul véritable numéro un et tout porte à croire qu’il s’agit de Gianluigi Donnarumma. Un choix qui impact forcément Keylor Navas, qui devra donc soit accepter de prendre la place de numéro deux, soit se trouver un nouveau club. Et c’est cette deuxième option qui pourrait se préciser...

C’est l’un des premiers sujets clarifiés à la fin de la saison dernière. Terminés les doutes dans les cages, le PSG devra avoir un seul véritable gardien titulaire ! Plus jeune, Gianluigi Donnarumma a un grand avantage et c’est donc Keylor Navas qui semble être invité à plier les bagages.

Le Napoli relance la piste Keylor Navas

D’après les informations de Sky Sport Italia le gardien du PSG pourrait poursuivre sa carrière en Serie A et plus précisément du côté du Napoli. Avec le départ de David Ospina et celui attendu d’Alex Meret, les Parthénopéens souhaiteraient miser sur Keylor Navas, même si parallèlement ils négocieraient également avec Chelsea pour Kepa Arrizabalaga.

Un prêt de deux ans pour mettre tout le monde d’accord ?