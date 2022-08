Foot - Mercato - PSG

PSG : Ça bouge en coulisses pour le transfert de Keylor Navas

Publié le 5 août 2022 à 09h00 par Quentin Guiton

Christophe Galtier l’a assuré, Gianluigi Donnarumma sera son gardien numéro un cette saison au PSG. Dès lors, Keylor Navas, qui était en concurrence avec ce dernier l’an passé, va certainement aller chercher du temps de jeu ailleurs cet été. Et si Naples a des vues sur Kepa Arrizabalaga, le gardien du PSG resterait toujours la priorité…

Arrivé au PSG en provenance du Real Madrid lors de la saison 2019-2020, Keylor Navas s’était directement imposé en patron dans les cages parisiennes, et ce durant deux ans. Mais la saison passée, le PSG était allé chercher Gianluigi Donnarumma libre et possédait donc deux gardiens de très haut-niveau. Seulement, Mauricio Pochettino n’avait pas voulu instaurer de hiérarchie à ce poste. Ainsi, durant toute la saison, les deux gardiens ont fait l'objet d'une alternance. Mais c’est bien le jeune portier italien qui a joué les matchs les plus importants…

Galtier a fait son choix

Mais cette saison, c’est terminé. Dès son arrivée sur le banc du PSG, Christophe Galtier l’a assuré, il nommera un gardien numéro un et un numéro deux. Et récemment, l’entraineur français a révélé son choix : « Keylor a fait des arrêts importants et décisifs, il travaille très bien, souligne le technicien français. Mais j’ai été très clair avec les gardiens en début de saison, je ne souhaite pas de rotation, je veux fonctionner avec un numéro 1. Il sait ce que j’attends de lui dans son rôle de numéro 2 » .

Naples intéressé mais…

Keylor Navas est donc prévenu, il sera la doublure de Donnarumma s’il reste au PSG la saison prochaine. Il serait donc ouvert à un départ cet été. Ça tombe bien, Naples s’est rapidement placé sur lui après le départ de David Ospina. Seulement, ces derniers temps, un nouveau nom est sorti pour le poste de gardien de but chez les Partenopei : Kepa Arrizabalaga. La piste menant au joueur de Chelsea serait même très sérieuse…

Navas toujours la priorité