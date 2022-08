Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une porte de sortie prestigieuse pour Navas ?

Publié le 3 août 2022 à 17h00 par Jules Kutos-Bertin

Barré par la concurrence de Gianluigi Donnarumma qui a été choisi comme le numéro 1 par Christophe Galtier, Keylor Navas pourrait quitter le PSG cet été. Naples, qui s’intéresse au portier costaricain depuis quelques semaines, est toujours dans le coup en cas d’échec dans le dossier Kepa Arrizabalaga.

Avec l’arrivée de Gianluigi Donnarumma au PSG l’été dernier, Keylor Navas savait que son temps de jeu allait diminuer. Même s’il a eu l’occasion de se montrer à plusieurs reprises, c’est bien Donnarumma qui a joué les rencontres les plus importantes. Ce qui pouvait être amené à changer avec l’arrivée de Christophe Galtier au PSG.

Christophe Galtier a tranché pour ses gardiens

Mais dès son arrivée, le technicien français a confirmé qu’il trancherait pour ses gardiens : « Je vais rencontrer très rapidement les gardiens. La gestion qu'il y a eu je l'ai vue, je n'ai pas à la commenter. Je dois les rencontrer, mais j'ai par principe de nommer un numéro 1 et un numéro 2. Je fonctionne toujours comme ça, c'est plus simple pour moi et pour eux de savoir quelle est leur position au sein de l'effectif ».

Il Mattino : #Chelsea veut inclure divers bonus dans le prêt de Kepa au Napoli. Lesquels ? 3M si top 4 en Serie A, 2,5 si 8es de finale de C1. Au total, ce prêt pourrait coûter 11M. Les alternatives : Mignolet, Navas (#PSG) et Trapp. pic.twitter.com/TylpGGmDun — GuillaumeMP (@Guillaumemp) August 3, 2022

Naples n’oublie pas Navas