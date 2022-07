Foot - Mercato - PSG

PSG : Galtier lance sa révolution, Donnarumma a déjà son mot à dire

Publié le 29 juillet 2022 à 20h30 par Bernard Colas

Pour succéder à Mauricio Pochettino, le PSG a décidé de nommer Christophe Galtier. Après des passages à l’ASSE, Lille et Nice, l’entraîneur français franchit un palier important avec le club de la capitale, et n’a pas caché sa volonté de mettre en avant la discipline et le travail à Paris. Une méthode qui séduit en interne comme le confirme Gianluigi Donnarumma.

Cet été, le PSG a sonné la fin du « bling-bling ». Après une nouvelle désillusion européenne face au Real Madrid en Ligue des champions, le club de la capitale veut remettre l’accent sur le sportif et a décidé de miser sur Luis Campos et Christophe Galtier pour la saison à venir. Successeur de Mauricio Pochettino sur le banc de touche, l’ancien entraîneur de l’OGC Nice tente d’apposer sa patte à sa nouvelle équipe, et il a pu profiter de la tournée de préparation au Japon pour mieux connaître son groupe. Dernièrement, le journaliste Saber Desfarges révélait que la méthode Galtier était jusqu’ici appréciée par les joueurs du PSG, ce que confirme Gianluigi Donnarumma.

« Nous sommes très heureux de l’arrivée de l'entraîneur et du staff technique »

Dans un entretien accordé aux médias du PSG, Gianluigi Donnarumma n’a pas caché tout le bien qu’il pensait de Christophe Galtier. « C’est très, très positif. Nous échangeons en permanence avec l'entraîneur, il a une excellente relation avec tout le monde, il parle à tout le monde et je pense que c'est la chose la plus importante. Et puis on travaille très bien, défensivement, tactiquement, donc nous sommes très heureux de l’arrivée de l'entraîneur et du staff technique », confie le portier italien.

« Le coach aime beaucoup le pressing haut »

Sportivement, Christophe Galtier a déjà opéré quelques changements, misant notamment sur une défense à trois avec Marquinhos, Presnel Kimpembe et Sergio Ramos, en attendant l’incorporation de Nordi Mukiele et l’éventuelle venue de Milan Skriniar. Un nouveau système qui plait à Donnarumma. « Le coach aime beaucoup le pressing haut, donc je dois bien couvrir les espaces, mais j’avais déjà travaillé là-dessus avant, donc il n'y a pas de problèmes , explique le gardien du PSG. Nous travaillons ensemble avec la défense et pour être en harmonie tous ensemble et essayer quand nous perdons le ballon, de le récupérer dès que possible. Tout va bien, on travaille bien. La défense à trois change quelques petites choses, mais nous devons juste mettre en place quelques détails. Nous sommes bien partis pour que ça fonctionne. »

« Le Trophée des Champions ? Le coach nous a déjà prévenu que c’était un objectif clair »