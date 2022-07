Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’énorme aveu du vestiaire sur Christophe Galtier

Publié le 29 juillet 2022 à 19h00 par La rédaction mis à jour le 29 juillet 2022 à 19h00

Bientôt un mois après l'officialisation de son arrivée sur le banc du PSG, Christophe Galtier reçoit déjà les premières réactions de ses joueurs face à sa méthode. L'ancien coach niçois semble faire l'unanimité auprès de ses protégés qui détaillent sa façon de faire. Une méthode qu'apprécie notamment Gianluigi Donnarumma, récemment conforté au poste de numéro un par Galtier.

Christophe Galtier a été nommé entraîneur du PSG après le licenciement de Mauricio Pochettino. Depuis son arrivée, le technicien français impose sa patte et sa méthode, composée de discipline et de rigueur. Un changement d'environnement pour les Parisiens qui semblent bien adhérer à sa méthode.

« C'est très positif »

Dans un entretien accordé au site du PSG, Gianluigi Donnarumma revient sur les premiers pas de Galtier dans la capitale. « C’est très, très positif. Nous échangeons en permanence avec l'entraîneur, il a une excellente relation avec tout le monde, il parle à tout le monde et je pense que c'est la chose la plus importante. Et puis on travaille très bien, défensivement, tactiquement, donc nous sommes très heureux de l’arrivée de l'entraîneur et du staff technique », déclare le portier du PSG.

Galtier fait l'unanimité

Les stars du PSG à l'instar de Lionel Messi, en passant par Neymar et Kylian Mbappé, ont pu découvrir de manière plus approfondie la méthode de leur nouveau coach au cours de la tournée au Japon. Le journaliste Saber Desfarges indiquait il y a quelques jours que l'approche de Galtier serait validée et appréciée de ses joueurs.