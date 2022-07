Foot - Mercato - PSG

PSG : Le mercato d'un attaquant de Galtier relancé par l'OL ?

Publié le 29 juillet 2022 à 16h30 par Arthur Montagne

Bien décidé à alléger son effectif en bouclant certaines ventes à un bon prix, Luis Campos n'écarte pas l'idée d'une vente d'Arnaud Kalimuendo sur le mercato. Il faut dire que l'attaquant formé au PSG est très convoité sur le marché et son transfert pourrait avoisiner les 20M€. L'OL serait également dans le coup en cas de départ de Moussa Dembélé.

Cet été, l'une des priorités du PSG sera de vendre. Un chantier qui avance peu compte tenu du fait que seuls Alphonse Areola, transféré définitivement à West Ham, et Marcin Bulka, dont l'option d'achat a été levée par l'OGC Nice, ont été vendus pour l'instant. Colin Dagba a été prêté à Strasbourg tandis que Xavi Simons et Angel Di Maria sont partis libres. Cependant d'autres départs sont attendus à l'image de celui de Leandro Paredes, convoité par la Juventus, Georginio Wijnaldum, qui pourrait être prêté à l'AS Roma, ou encore Idrissa Gueye et Thilo Kehrer respectivement dans le viseur d'Everton et le Séville FC. Mais la situation d'Arnaud Kalimuendo pourrait évoluer prochainement.

L'OL s'ajoute à la liste pour le transfert de Kalimuendo

Et pour cause, l'attaquant du PSG représente une belle opportunité de vente pour le club de la capitale. Leeds serait notamment disposé à lâcher environ 25M€ pour son transfert tandis que le Stade Rennais et l'OGC Nice seraient également intéressés. Mais ce n'est pas tout puisque selon les informations de MédiaFoot , l'OL songerait également à un transfert d'Arnaud Kalimuendo dans le cas où Moussa Dembélé était vendu. L'attaquant Lyonnais, lui aussi formé au PSG, est toujours convoité en Premier League, et les Gones assurent donc leurs arrières en préparant sa succession avant un autre Titi.

Galtier reste évasif pour Kalimuendo...

D'ailleurs, Christophe Galtier avait été interrogé récemment sur l'avenir de son attaquant et n'écartait pas un départ. « Kali sort d’une très belle saison avec Lens. Et depuis la reprise il est très présent, il profite du moindre temps de jeu pour être efficace. C’est un joueur énormément sollicité, que ce soit en France ou à l’étranger. Ayant un peu échangé avec lui, et aussi avec Luis Campos, après avoir vécu une saison complète et prolifique la saison dernière, il souhaite avoir un temps de jeu élevé. Je suis évidemment satisfait de ce qu’il fait chaque jour à l’entraînement, de ce qu’il apporte en match, après il y a la réalité du marché, du mercato à l’instant T. On verra au fur et à mesure des jours qui passent, à la fois la position de Kali, et celle du club », confiait-il en conférence de presse.

... qui veut rester au PSG