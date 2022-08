Foot - Mercato - PSG

PSG : Nouvelle piste improbable pour le transfert d'Icardi

Publié le 5 août 2022 à 15h45 par Quentin Guiton

Le PSG veut se débarrasser de nombreux joueurs cet été. Parmi les indésirables de longue date se trouve Mauro Icardi. Mais Luis Campos peine à lui trouver une porte de sortie. Seulement, la Sampdoria pourrait aider le PSG dans ce dossier. En effet, un acheteur potentiel aurait pour projet de ramener un ancien du club…un certain Mauro Icardi.

Cet été, l’une des missions prioritaires du PSG est de réduire son effectif en vue de la saison prochaine. Le club de la capitale a même appelé Antero Henrique en renfort pour aider Luis Campos sur les ventes. Une liste de joueurs invités à quitter le club a même été établie. Dans celle-ci on retrouve entre autres un indésirable de longue date : Mauro Icardi. Arrivé pour devenir le successeur d’Edinson Cavani, l’attaquant argentin s’avère être un flop retentissant. Le PSG voudrait donc s’en débarrasser le plus rapidement possible.

Mercato - PSG : La dernière sortie de Galtier pourrait relancer le transfert de Skriniar https://t.co/krLSKtU9Ka pic.twitter.com/CcbTcH4SVs — le10sport (@le10sport) August 5, 2022

Luis Campos galère avec Mauro Icardi

Mais un gros problème subsiste pour Campos, les prétendants se font rares pour Mauro Icardi. L’EQUIPE révélait même que parmi tous les indésirables, l’Argentin était le seul à n’avoir aucun prétendant concret. Pourtant, plusieurs clubs ont déjà été cités comme équipes potentiellement intéressées par Icardi. Ainsi, Monza, le Borussia Dortmund, l’OGC Nice, Newcastle ou encore Wolverhampton ont été liés à l’attaquant du PSG. Mais ces pistes n’ont rien donné…

Icardi de retour à la Sampdoria ?