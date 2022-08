Foot - PSG

PSG : Galtier envoie un énorme message à son vestiaire

Publié le 7 août 2022 à 15h45 par Hugo Ferreira

Venu au Paris Saint-Germain afin de remplacer Mauricio Pochettino, Christophe Galtier a réussi ses débuts, en commençant la saison avec deux victoires convaincantes. Alors qu’il entraine une équipe de ce niveau pour la première fois de sa carrière, le tacticien est en plein rêve, et savoure le fait d’avoir autant de joueurs de qualité sous ses ordres.

Si Mauricio Pochettino ne semblait plus vraiment avoir d’avenir au Paris Saint-Germain, la désillusion subie face au Real Madrid en 8èmes de finale de Ligue des champions aura définitivement scellé son avenir. Une fois la saison terminée, le club de la capitale a décidé de mettre fin à sa collaboration avec le tacticien argentin, un an et demi après son arrivée.

«Il faut donner deux informations et puis après ils font le reste»

Et pour combler le départ de Mauricio Pochettino, le Paris Saint-Germain a étudié plusieurs profils. De Joachim Löw à Zinedine Zidane, en passant par Antonio Conte, le club de la capitale n’a pas chômé pour trouver le successeur de l’Argentin. Et c’est finalement Christophe Galtier qui a fait son arrivée au PSG. Une toute nouvelle aventure pour l’entraineur de 55 ans, qui n’avait encore jamais connu d’équipe de ce niveau dans sa carrière.

«C’est un réel plaisir pour un entraîneur»