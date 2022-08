Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : À Paris, Lionel Messi peut enfin souffler

Publié le 7 août 2022 à 06h00 par Thomas Bourseau

Arrivé au PSG l’été dernier, à contrecoeur en raison de sa volonté de poursuivre au FC Barcelone, Lionel Messi vit pour la première fois depuis deux saisons, un mercato estival en paix. En effet, en 2020 et 2021, sa situation au FC Barcelone s’écrivait en pointillés et un an après son départ du Barça, ESPN a fait un gros point sur ce feuilleton en s’appuyant sur des témoignages forts du club culé.

Lionel Messi était supposé être l’homme d’un seul club comme ce fut le cas pour des légendes telles que Francesco Totti, Jamie Carragher et bien d’autres grands noms du football mondial. On reprochait d’ailleurs souvent à Messi de ne pas vraiment pouvoir être dans la discussion du meilleur joueur de tous les temps pour la simple et bonne raison qu’il n’était pas allé se frotter aux cadors européens en dehors de l’Espagne contrairement à son éternel rival Cristiano Ronaldo. Arrivé en 2000 pour y intégrer la Masia , Messi a souhaité quitter le FC Barcelone 20 ans plus tard en 2020 lorsqu’il n’était plus en adéquation avec l’administration blaugrana présidée par Josep Maria Bartomeu.

Une tentative de départ forcée en 2020

Pour rappel, après la déroute du FC Barcelone en 1/4 de finale de Ligue des champions face au Bayern Munich (8-2) en août 2020 à Lisbonne pour le Final 8, Lionel Messi envoyait à la toute fin du mois un burofax au FC Barcelone pour activer la clause présente dans son ancien contrat courant jusqu’en juin 2021 afin de lui permettre de devenir agent libre et de s’engager dans le club de son choix. Un départ à Manchester City pour y retrouver Pep Guardiola ou au PSG pour rejouer aux côtés de Neymar, voici les deux options qui étaient les plus probables pour Lionel Messi, qui était déterminé à quitter le club de son coeur comme il le confiait en septembre 2020 à Goal . Cependant, l’ex-président Josep Maria Bartomeu refusait de lui accorder un bon de sortie, affirmant que la deadline pour activer la clause en question était passée.

Un départ non voulu en 2021

À l’été 2021, après le sacre de l’Argentine à la Copa America et des vacances bien méritées à Ibiza puisqu’il courrait derrière son premier titre majeur avec l’ Albiceleste depuis le début de sa carrière, Messi rentrait à Barcelone avec l’espoir de prolonger son contrat qui avait expiré en juin 2021, en vain, malgré la promesse de Joan Laporta qui avait été élu président du FC Barcelone quelques mois plus tôt. Voici le témoignage d’une source impliquée dans les négociations pour ESPN . « Jorge avait une réunion en début d'après-midi avec Laporta et un notaire de Barcelone pour revoir le contrat de deux ans et signer les documents. Les pourparlers avaient été longs, mais avec l'élection de Laporta en mars, tout semblait aller bien. Mais lorsque Jorge atterrit, il reçoit un appel de Laporta : "Jorge, ne va pas chez le notaire, la situation du club n'est pas la meilleure et nous ne pourrons pas signer l'accord, je suis vraiment désolé". Puis Jorge a téléphoné à son fils pour lui annoncer la nouvelle ».



En l’espace d’une saison, Lionel Messi a pris part à des montagnes russes. Souhaitant dans un premier temps partir en 2020, le septuple Ballon d’or ne cultivait clairement plus ce désir l’été dernier et a dû, se résigner à l’idée que son aventure était terminée avec le FC Barcelone comme un membre du vestiaire resté anonyme l’a constaté pour ESPN . « Messi était certain de rester. Il avait parlé avec des gens pour reprendre le travail après avoir signé le contrat. Cela ne s'est jamais produit. Le président n'a pas respecté sa parole. Il a promis que Messi pourrait signer, mais ça n'a pas eu lieu. L'été précédent, avec le Burofax, Messi était convaincu de vouloir partir. Sa décision était prise. Il est resté quand il voulait partir et il est parti quand il voulait rester ».

La paix en 2022 au PSG

Après l’élimination prématurée du PSG en 1/8ème de finale de la Ligue des champions en mars dernier, Lionel Messi a été annoncé sur le départ du Paris Saint-Germain où son contrat court jusqu’en juin 2023. Un retour au FC Barcelone a même été évoqué et commenté dans la presse. Néanmoins, Messi est bien parti pour effectuer sa deuxième saison au PSG, déterminé à mettre le public du Parc des princes dans sa poche. Et cet été, Lionel Messi peut souffler et se préparer de la meilleure des manières pour le Mondial au Qatar en novembre prochain dans un environnement sain et dans lequel il n’est pas dans le flou pour son avenir dans l’immédiat.