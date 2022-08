Foot - Mercato

Et si c’était la fois de trop pour Cristiano Ronaldo ?

Publié le 6 août 2022 à 15h00 par Thomas Bourseau

On prend les mêmes et on recommence. Une nouvelle fois insatisfait de sa situation sportive, comme ce fut le cas à la Juventus l’été dernier, Cristiano Ronaldo aimerait quitter Manchester United. Cependant, ses méthodes ne sont pas appréciées du club et de l’entraîneur Erik Ten Hag, au même titre que la presse britannique, lorsque pour ce qui est de sa prochaine destination, le flou règne…

Cristiano Ronaldo est un habitué du fait que beaucoup de choses aillent dans son sens. De par son rendement sur le terrain et de la réputation qu’il s’est bâtie au fil de sa longue et prolifique carrière de joueur professionnel, Ronaldo a eu le droit à quelques envies de diva et particulièrement au Real Madrid. Ou du moins, le quintuple Ballon d’or a tenté auprès de Florentino Pérez. The Athletic révélait en août 2021 que Ronaldo aurait tenté de bénéficier d’un salaire plus important au Real Madrid et que s’il n’avait pas gain de cause, il partirait. Ce à quoi le président Florentino Pérez lui aurait répondu qu’il le transférerait et que le Real Madrid recruterait Lionel Messi, rival éternel de celui qui est surnommé CR7, grâce à cet argent.

Assoiffé de trophées, Ronaldo avait déjà quitté la Juventus tardivement

Depuis, et surtout ces dernières années, Cristiano Ronaldo semble être devenu quelque peu impatient concernant le succès des équipes dans lesquelles il évolue. Après avoir bouclé la boucle en 2018 avec trois Ligues des champions remportées consécutivement par le Real Madrid, Ronaldo souhaitait permettre à la Juventus de s’asseoir de nouveau sur le toit de l’Europe après deux échecs en finale de Ligue des champions face au FC Barcelone en 2015 et au Real Madrid en 2017. Mais après trois années passées à Turin et un échec cuisant sur le plan européen, Ronaldo a poussé en coulisse pour quitter la Juventus et retrouver Manchester United à la toute fin du dernier mercato estival. Un départ tardif que n’a pas du tout apprécié Giorgio Chiellini qui est depuis parti pour le Los Angeles Galaxy. « Il est parti le 28 août. Cela aurait été mieux qu’il parte avant, qu’on puisse se préparer. On l’a payé. Son départ a été un choc, on l’a payé en terme de points les premiers matchs. On aurait eu du temps pour s’organiser. On aurait débuté le championnat mieux préparés. S’il était resté, il aurait été une valeur ajoutée, nous l’aurions volontiers conservé. Mais la Juve cherche à se reconstruire, rajeunir. Il est parti pour une équipe qui pense plus au présent et moins au futur ».

Ronaldo veut mettre fin au second mariage avec Manchester

« Une équipe qui pense plus au présent qu’en futur ». Le mariage devait donc être parfait entre Cristiano Ronaldo et Manchester United. Alors qu’il a soufflé sa 37ème bougie en février dernier et bien que le Portugais ait fait part d’une volonté de jouer jusqu’à ses 40 ans, l’horloge tourne pour Ronaldo et la retraite n’est plus une notion très lointaine. De quoi le pousser à ne plus perdre de temps et donc, à vouloir une nouvelle fois plier bagage cet été alors que Manchester United n’est pas parvenu à décrocher son ticket pour la prochaine édition de la Ligue des champions en faisant une saison blanche, ce qui est très inhabituel pour Cristiano Ronaldo, accoutumé du fait d'empiler les trophées chaque saison.

🔴🇵🇹 SE ALEJAEl Daily Star se despide de Cristiano Ronaldo con una picante tapa en su periódico. CR7 se aleja del Manchester United y en Inglaterra lo saben: "SIUUU LATER". pic.twitter.com/fBSpPSSkP3 — No Hay DT (@NoHayDT_) August 4, 2022

…mais ses méthodes ne passent pas et Ronaldo se retrouve sans solution