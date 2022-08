Foot - Mercato

Après avoir clashé Ronaldo, il fait une annonce sur son transfert

Alors que Cristiano Ronaldo est annoncé sur le départ de Manchester United pour aller dans un club disputant la Champion’s League, Erik Ten Hag a fait part de son mécontentement concernant la star portugaise. En effet, l’attaquant aurait déçu son entraîneur via son comportement en match de préparation. Malgré tout, Erik ten Hag estime que Cristiano Ronaldo peut rendre de précieux services à son équipe.

Un an à peine après avoir retrouvé les pelouses de Premier League sous le maillot de Manchester United, Cristiano Ronaldo pourrait bien quitter le club mancunien. En effet, l’attaquant portugais souhaiterait trouver un nouveau challenge, au sein d’une équipe disputant la Ligue des Champions pour la nouvelle saison à venir. Toutefois, son nouvel entraîneur Erik Ten Hag, n’apprécierait pas le comportement de la star portugaise, et n'a pas manqué de le faire savoir.

«C’est inacceptable»

Lors d'un entretien accordé à Viaplay Sport, l’entraîneur néerlandais de Manchester United a pointé du doigt le comportement de Cristiano Ronaldo. En effet, ce dernier est sorti à la mi-temps de la rencontre amicale contre le Rayo Vallecano, avant de finalement quitter le stade avant la fin de la rencontre. Une attitude qui n’a pas plu. « C’est inacceptable. Pour tout le monde. Nous sommes une équipe et nous devons rester jusqu’à la fin » avait déclaré Erik Ten Hag. De quoi remettre de l’huile sur le feu dans ce dossier…

«C’est un joueur fantastique»

Cependant, Erik Ten Hag est revenu avec plus de calme sur la situation de Cristiano Ronaldo. Interrogé par Sky Sports, l’entraîneur néerlandais a tenu à faire l'éloge du Portugais, qui pourrait faire le plus grand bien à son équipe. « Je pense qu’il peut s’adapter à notre style de jeu. Ça commence par une remise en forme, parce qu’il vient juste de redémarrer. C’est un joueur fantastique, et il l’a prouvé à de nombreuses reprises. Mais vous êtes toujours jugé sur ce que vous faites maintenant, et donc comment vous performez maintenant. Donc, l’équipe et Cristiano Ronaldo doivent prouver » . De quoi remettre un peu de pression…

«Il peut s’adapter à notre style de jeu»

Si la tendance était donc à un départ ces derniers temps pour Cristiano Ronaldo, ce dernier pourrait finalement rester une saison supplémentaire à Manchester United. En effet, plusieurs clubs lui auraient fermé la porte, comme par exemple le Bayern Munich, le PSG ou encore Chelsea. L’Atlético de Madrid semblant être la seule piste plausible pour le Portugais actuellement. Affaire à suivre…