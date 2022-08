Foot - Mercato

Mercato : Ronaldo connait déjà le verdict pour son transfert

Publié le 2 août 2022 à 23h30 par La rédaction

Malgré les différentes tensions qui entourent sa situation du côté de Manchester United, aucune piste ne semble se concrétiser pour Cristiano Ronaldo. L’international portugais devrait donc rester une saison supplémentaire chez les Red Devils, aux côtés d’Erik Ten Hag. Les polémiques continuent cependant d’enfler autour de la star portugaise.

Le feuilleton Cristiano Ronaldo semble loin d’être terminé. En effet, la star portugaise de Manchester United aurait décidé de quitter les Red Devils cet été, se mettant en quête d’un club jouant la Ligue des Champions qui soit capable de l’accueillir. Dans ce contexte, plusieurs équipes se seraient manifestées dans ce dossier. Mais un nouveau rebondissement semble avoir fait son apparition dans ce dossier…

Des tensions toujours là pour Cristiano Ronaldo ?

Ainsi, comme annoncé par The Telegraph, des tensions seraient toujours là entre Erik Ten Hag et Cristiano Ronaldo. Pour rappel, les deux hommes ont tenu un « échange tendu » sur le banc de touche pendant une pause fraicheur de la rencontre entre Manchester United et le Rayo Vallecano. Remplacé à la mi-temps, l’international portugais a même quitté Old Trafford à 10 minutes de la fin de la rencontre. Un départ qui n’a pas manqué de susciter la polémique, alors que les rumeurs de transfert le concernant vont bon train depuis quelques temps.

Cristiano Ronaldo contraint de rester à Manchester United ?

Cependant, tout porterait à croire actuellement que Cristiano Ronaldo sera obligé de rester du côté de Manchester United cette saison. La star portugaise souhaiterait cependant rejoindre un projet dans lequel il pourrait disputer la Ligue des Champions, ce qui ne sera pas le cas la saison prochaine du côté du Théâtre des Rêves . La position du club mancunien serait cependant claire : Cristiano Ronaldo n’est pas à vendre.

