Cristiano Ronaldo reçoit un appel du pied pour son transfert

Publié le 4 août 2022 à 17h10 par Pierrick Levallet

Depuis quelques semaines maintenant, les choses ne vont plus vraiment bien entre Manchester United et Cristiano Ronaldo. Seulement un an après son retour, le Portugais souhaiterait déjà plier bagages. Mais pour le moment, le quintuple Ballon d’Or n’a essuyé que des refus pour son avenir. Toutefois, une nouvelle porte de sortie viendrait tout juste de s’ouvrir à lui.

Rien ne va plus pour Cristiano Ronaldo à Manchester United. Pour son premier match - face au Rayo Vallecano le 31 juillet dernier - depuis la fin de la saison dernière, le Portugais a été remplacé. N'ayant pas accepté cela, l'attaquant de 37 ans a quitté le stade et ce comportement n'a clairement pas plu à Erik Ten Hag. Depuis plusieurs semaines maintenant, Cristiano Ronaldo alimente les rumeurs d'un potentiel transfert cet été, seulement un an après son retour chez les Red Devils . Néanmoins, les choses ne se déroulent pas vraiment comme prévu pour le Portugais. En Europe, le quintuple Ballon d’Or ne serait désiré par aucun club. Alors qu’il a proposé ses services à des équipes comme Chelsea ou encore le PSG, Cristiano Ronaldo n’aurait essuyé que des refus pour l'instant. Les options sont minces pour l’avenir de l’attaquant de 37 ans. Mais une porte de sortie totalement inattendue viendrait de s’ouvrir à lui.

«Dans le football tout est possible»

« Est-ce que je désire recruter Cristiano Ronaldo ? C’est vrai. Je rêve en grand, nous sommes les Corinthians ! Il y a Willian, Renato Augusto, dans le football tout est possible et j'ai l'obligation de donner le meilleur de moi-même aux Corinthians » a d’abord confié le président du SC Corinthians Paulista Dulio Monteiro Alves dans un entretien accordé au podcast Ulissescast .

«Nous sommes juste vigilants»