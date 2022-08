Foot - PSG

PSG : Galtier envoie un énorme message à Lionel Messi

Publié le 7 août 2022 à 08h35 par Amadou Diawara mis à jour le 7 août 2022 à 08h42

Après une saison plus que compliquée au PSG, Lionel Messi semble enfin avoir retrouvé son meilleur niveau. Alors que La Pulga a livré une prestation XXL pour le premier match de Ligue 1 face à Clermont, Christophe Galtier s'est totalement enflammé. D'ailleurs, le technicien du PSG a hâte de voir Lionel Messi de nouveau associé à Kylian Mbappé, qui était absent ce samedi soir à cause d'une blessure.

Lors du dernier mercato estival, Lionel Messi a quitté le FC Barcelone à l'issue de son bail avant de s'engager librement et gratuitement en faveur du PSG. Toutefois, les débuts de La Pulga à Paris ne se sont pas vraiment passés comme il l'aurait espérer. En effet, Lionel Messi n'était pas du tout dans son assiette en 2021-2022 et n'a pas réussi à évoluer à son plus haut niveau. Mais aujourd'hui est un autre jour et le numéro 30 du PSG semble avoir repris du poil de la bête.

Mercato - PSG : À Paris, Lionel Messi peut enfin souffler https://t.co/7SwkhvY0ll pic.twitter.com/zlLswwps1f — le10sport (@le10sport) August 7, 2022

«Il a un sens tactique très aiguisé, très clair»

Alors que le PSG jouait son premier match de Ligue 1 de la saison ce samedi soir, Lionel Messi a été étincelant face à Clermont (0-5). A l'issue de la partie, Christophe Galtier a d'ailleurs tenu à faire l'éloge de sa star argentine en conférence de presse. « (Est-ce dans ce rôle que vous attendez Messi : qu'il aille chercher les ballons, les distribuer ?) J'ai échangé avec Leo pendant notre séjour au Japon et avec le secteur défensif aussi pour faire en sorte qu'il puisse être performant tout le temps. Il a un sens tactique très aiguisé, très clair. Il voit vite où il doit se mettre, la manière dont il se positionne pour jouer, il est dans une zone qu'il aime. Il aime jouer avec les joueurs autour de lui. Quand Leo sourit, l'équipe sourit aussi » , a confié le coach du PSG avant de se focaliser sur le top but de Lionel Messi.

«Toutes les saisons avant, c'était minimum 30 buts»

« (Il a marqué un superbe retourné acrobatique. Arrive-t-il encore à vous surprendre malgré les années ?) Surpris de son geste ? Non. J'ai apprécié le but. Cela fait 17 ans qu'il joue au très haut niveau. Il a vécu une saison difficile l'an dernier, il s'acclimatait. Toutes les saisons avant, c'était minimum 30 buts », a déclaré Christophe Galtier, avant d'ajouter.

«Il n'y a aucune raison qu'il ne fasse pas une grande saison»