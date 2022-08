Foot - PSG

PSG : Galtier dit tout sur la révolution en interne au PSG

Publié le 6 août 2022 à 11h00 par Thibault Morlain

Suite à l’échec face au Real Madrid en Ligue des Champions, le PSG a décidé de repartir sur un nouveau projet. Ainsi, Luis Campos et Christophe Galtier sont arrivés chez les champions de France en lieu et place de Leonardo et Mauricio Pochettino. Et qui dit révolution, dit nouvelles règles. Galtier en a d’ailleurs dit plus sur ce qui est demandé aux joueurs du PSG désormais.

Le PSG repart donc sur un nouveau projet. Alors que le club de la capitale n’a toujours pas réussi à remporter la Ligue des Champions, de nombreuses choses ont été changées cet été, à commencer par l’organigramme. Leonardo et Mauricio Pochettino ont été remerciés, Luis Campos et Christophe Galtier sont arrivés. Les deux hommes entendent d’ailleurs remettre un peu d’ordre au PSG. Et pour cela, les joueurs parisiens doivent se plier à un nouveau règlement. Lequel ? A l’occasion d’un entretien accordé au Parisien, Christophe Galtier s’est confié sur ce sujet.

Transferts - PSG : Départs, arrivées… L’énorme mise au point de Galtier sur le mercato https://t.co/3SZUnfXAYC pic.twitter.com/QmEaCm6jd6 — le10sport (@le10sport) August 6, 2022

« Tout ce que j’entends m’agace un peu ! »

« Est-il vrai que les joueurs ont obligation de parler français dans le vestiaire ? Je vais revenir sur les obligations car tout ce que j’entends m’agace un peu ! Moi, au niveau du groupe, je ne parle qu’en français. Cela n’empêche pas qu’il peut m’arriver de demander à mon staff de traduire certaines choses pour éviter des malentendus. Mais il n’y a aucune obligation de parler français dans le vestiaire. Il y a des Argentins, des Portugais, des Espagnols… Pourquoi se parleraient-ils en français ? J’ai travaillé à l’étranger. Quand je croisais un francophone, je lui parlais français. Ces obligations-là, c’est du pur fantasme ! », a d’abord lâché Christophe Galtier.

« C’est faux ! »

L’entraîneur du PSG a ensuite tenu à mettre certaines choses au point par rapport à ce qu’il a pu entendre. Il a alors expliqué : « J’ai aussi entendu dire que j’interdisais les téléphones à table. C’est faux ! Je leur demande juste de couper les sonneries et de ne pas répondre à table. Mais je ne leur interdis pas de regarder un match de foot en live quand même ou de recevoir un appel urgent. Dans ce cas-là, ils font un signe et s’isolent, il n’y a aucun problème ».

« Il faut juste établir certains principes pour que ce soit agréable »